Утвержден проект строительства Южного полукольца ЕКАД

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики главы региона, постановлением правительства региона определена территория, по которой в перспективе пройдет трасса, а также ее конфигурация.
«Данное постановление является заключительным звеном в подготовке к получению положительного заключения государственной экспертизы на проект третьего пускового комплекса ЕКАД. После получения заключения госэкспертизы — ориентировочно в конце июня 2017 года — проект будет полностью готов к реализации», — пояснил министр транспорта и связи Свердловской области Василий Старков.
Ранее проект планировки территории прошел процедуру общественных обсуждений и был согласован с экспертным сообществом.
Как писал «УралПолит.Ru», в феврале правительство РФ выделило 460 млн рублей на строительство южного полукольца ЕКАД. Деньги были выделены в рамках господдержки регионов Уральского федерального округа в 2017 году.
Напомним, южное полукольцо ЕКАД начали строить в декабре 2011 года. Общая протяженность автодороги после завершения строительства составит более 35 километров. Это расстояние разделено на три пусковых комплекса. В настоящее время ведется строительство второго пускового комплекса. Ожидается, что после завершения строительства южного полукольца ЕКАДа из городской черты удаться вывести до 60 — 80 тысяч автомобилей транзитного транспорта в сутки.