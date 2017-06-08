Утвержден проект строительства Южного полукольца ЕКАД

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики главы региона, постановлением правительства региона определена территория, по которой в перспективе пройдет трасса, а также ее конфигурация.

«Данное постановление является заключительным звеном в подготовке к получению положительного заключения государственной экспертизы на проект третьего пускового комплекса ЕКАД. После получения заключения госэкспертизы — ориентировочно в конце июня 2017 года — проект будет полностью готов к реализации», — пояснил министр транспорта и связи Свердловской области Василий Старков.

Ранее проект планировки территории прошел процедуру общественных обсуждений и был согласован с экспертным сообществом.