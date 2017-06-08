Минск и Киев будут вместе возить калий и топливо по Днепру

Ранее, около десяти лет назад, Беларусь часть калийных удобрений переваливала через морской порт Николаев на Днепре, однако потом отказалась от этого из-за высоких тарифов на обслуживание судов. Спустя годы Днепр обмелел и стал непроходимым для таких судов, пришли в упадок шлюзы и другая инфраструктура.

«Мы вместе хотим возобновить судоходство по Днепру, чтобы белорусские калий и нефтепродукты были готовы дальше пойти по Днепру в Черное море и оттуда на экспорт. Белорусская сторона готова вложить 5 миллионов долларов», — сказал Довгань.

По его словам, столько потребуется, чтобы углубить русло реки на белорусском отрезке.

В свою очередь, уже на первом этапе Украина при поддержке иностранных инвесторов вложит около 25 миллионов долларов в модернизацию шлюзов и углубление реки.

Довгань добавил, что в скором времени соберется международная конференция в Киеве, на которой будет обсуждаться реализация этого проекта на долгую перспективу. «Речь идет о миллиардном портфеле кредитов для портов, шлюзов, углубления Днепра», — уточнил он.

Замминистра также отметил, что министерство буквально на днях получило одобрение от природоохранных ведомств Украины на проведение таких работ. «Официально бумаги еще нет, но в Минприроды нам сказали, что все в порядке, копайте, ребята», — уточнил он.

По словам Довганя, ожидается, что вскоре глава Минтранса Беларуси Анатолий Сивак приедет в Киев для того, чтобы выработать дорожную карту реализации этого проекта.

Представитель Украины добавил, что, по его данным, в Беларуси этот проект находится на контроле у президента, поэтому в Киеве не сомневаются, что деньги на его реализацию Минск найдет и затягивать с выполнением своей части работ не будет.