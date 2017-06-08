Кондратьев просит Министерство обороны поделиться ейским аэродромом с туристами

Краснодар. 8 июня — Новая Кубань. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уверенной поступью идет к своей цели. Он неоднократно высказывался, что намерен повысить туристскую привлекательность Азовского побережья. Из краевого бюджета с завидной регулярностью выделяют средства на благоустройство местных муниципалитетов. Но курорты Азовского моря не пользуются популярностью у отдыхающих, поэтому и не приносят такой прибыли, как черноморские.

По мнению Кондратьева, одной из причин является частичная транспортная изоляция. Кроме проблемы дорог, Ейск оказался отрезанным и по воздуху. С 2011 года после реконструкции военный аэропорт перестал принимать гражданские самолеты. А в это время Сочи и другие черноморские города успешно расширяют географию авиасообщения.

В начале года губернатор попробовал договориться с ПАО «Авиакомпания ЮТэйр» об организации вертолетных перевозок. В активе компании 250 единиц такой техники. Для того, чтобы наладить отношения и заручиться вертолетной поддержкой Кондратьев даже предлагал ЮТэйр стать региональным перевозчиком. Компания, явно претендовала на некоторые преференции со стороны хозяев кубанских воздушных гаваней «Базэл Аэро». Однако сенсационного заявления о новом статусе ЮТэйр в Краснодарском крае до сих пор не сделали. Ровно как и не было продолжения по теме организации вертолетного сообщения с Ейском.

Теперь выяснилось, что Кондратьев решил вернуться к более традиционным способам перевозки туристов. В Москве состоялась рабочая встреча главы региона и заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова.

Один из основных вопросов, который лоббировал Кондратьев: возможность совместного использования Ейского аэропорта гражданской и военной авиациями.

— Край сегодня активно развивает курортную инфраструктуру Ейска. Конечно, нет смысла говорить о больших инвестициях, если там не будет транспортной составляющей в виде авиации.

Следует отметить, что Министерство обороны вряд ли заинтересовано в этом также сильно, как наш регион. Естественно об этом не сказали прямо, но дали понять.

Иванов подчеркнул, что данный вопрос находится в стадии проработки:

— Требуется ряд консультаций с воздушно-космическими силами Минобороны, с начальником генштаба для того, чтобы утвердить и понять, какие дополнительные решения или инвестиции нужны для доведения аэродрома до норм гражданской авиации.

Во-первых: для того, чтобы военный аэродром смог принимать гражданские рейсы, его придется частично переоборудовать. На это уйдет определенная сумма денег. Естественно, Краснодарскому краю было бы выгодно, чтобы потратилась Москва. Но если региону гражданские перевозки сулят прибыль от отдыхающих, то Минобороны не получит от этого никакой выгоды. Планирует ли Кубань сама проинвестировать этот проект, в официальных источниках не уточняется.

Во-вторых: непонятно и то, насколько безопасно допускать гражданских на военную базу. В мире, конечно, существуют президенты совместного использования аэродромом. Но в свете напряженной криминогенной обстановки и мировой гонки вооружений, такое соседство весьма сомнительно. Ведь Ейский аэродром является стратегическим объектом, на котором вполне могут базироваться новинки российской военной техники.

Таким образом Москва вполне может пойти навстречу Краснодарскому краю.