Стало известно, когда в Уфе заработают отключенные за долги фонари
УФА, 8 июн 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе об отключенных светофорных объектах руководство республиканского ГИБДД узнало по факту, когда это было уже сделано.
УФА, 8 июн 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе об отключенных светофорных объектах руководство республиканского ГИБДД узнало по факту, когда это было уже сделано.
Ведомство никто не предупредил. Об этом 8 июня в эфире радио «Эхо Москвы в Уфе» сказал руководитель республиканской Госавтоинспекции.
«Два светофора сутки не работали. На эти участки были поставлены инспекторы ДПС. Был разговор с руководством администрации города и энергетиками. Моментально светофоры включили. Больше отключений светофорных объектов не было, — сказал представитель ведомства. — В Уфе и свет не горел
Было отмечено, что на участках дорог, где были отключены светофоры, наблюдались пробки, а также за сутки произошло два ДТП с одним пострадавшим. В ГИБДД по РБ работа светофорных объектов взята на особый контроль.
Как сообщало агентство «Башинформ», в конце мая компания «ЭСКБ» предупредила о частичном ограничении потребления электроэнергии на объектах МУЭСП «Уфагорсвет», поскольку сумма долга составила почти 70 млн рублей.