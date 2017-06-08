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16:07 (мск), источник: ИА Башинформ

Стало известно, когда в Уфе заработают отключенные за долги фонари

УФА, 8 июн 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Уфе об отключенных светофорных объектах руководство республиканского ГИБДД узнало по факту, когда это было уже сделано.

Источник: Башинформ

Ведомство никто не предупредил. Об этом 8 июня в эфире радио «Эхо Москвы в Уфе» сказал руководитель республиканской Госавтоинспекции.

«Два светофора сутки не работали. На эти участки были поставлены инспекторы ДПС. Был разговор с руководством администрации города и энергетиками. Моментально светофоры включили. Больше отключений светофорных объектов не было, — сказал представитель ведомства. — В Уфе и свет не горел из-за задолженности по электроэнергии, но сейчас все эти вопросы снялись. Сегодня во всех дворах должен гореть свет. Посмотрим, как это будет».

Было отмечено, что на участках дорог, где были отключены светофоры, наблюдались пробки, а также за сутки произошло два ДТП с одним пострадавшим. В ГИБДД по РБ работа светофорных объектов взята на особый контроль.

Как сообщало агентство «Башинформ», в конце мая компания «ЭСКБ» предупредила о частичном ограничении потребления электроэнергии на объектах МУЭСП «Уфагорсвет», поскольку сумма долга составила почти 70 млн рублей.

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