В Уфе полностью перекроют улицу Губайдуллина

В Уфе с 16 по 21 июня полностью перекроют участок улицы Губайдуллина от Степена Злобина до Красноводской. В пресс-службе уфимской администрации рассказали, что ремонтники будут проводить работы по подготовке к отопительному сезону.

Временные неудобства затронут многих автолюбителей — улица Губайдуллина одна из главных улиц, связаывающих проспект Салавата Юлаева и Менделеева. Четырехполосная автомобильная дорога будет перекрыта целую неделю — с 16 по 21 июня.

— Приносим свои извинения за временные неудобства. Без подобных работ невозможно подготовиться к следующему отопительному сезону, — гласит сообщение на сайте уфимского муниципалитета.