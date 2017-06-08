В Уфе полностью перекроют улицу Губайдуллина
Сотрудники уфимского управления инженерных сетей будут вести работы 7 дней.
Сотрудники уфимского управления инженерных сетей будут вести работы 7 дней.
В Уфе с 16 по 21 июня полностью перекроют участок улицы Губайдуллина от Степена Злобина до Красноводской. В
Временные неудобства затронут многих автолюбителей — улица Губайдуллина одна из главных улиц, связаывающих проспект Салавата Юлаева и Менделеева. Четырехполосная автомобильная дорога будет перекрыта целую неделю — с 16 по 21 июня.
— Приносим свои извинения за временные неудобства. Без подобных работ невозможно подготовиться к следующему отопительному сезону, — гласит сообщение на сайте уфимского муниципалитета.