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17:36 (мск), источник: ИА REGNUM

В мае на Кубани в разы подорожали овощи

В Краснодарском крае отмечен резкий скачок цен на овощи.

Так, в мае сравнению с апрелем свёкла и картофель подорожали в 1,3 раза. Средняя цена на них «второй хлеб» превысила 43,5 рубля. Морковь, свежая капуста и лимоны поднялись в цене в 1,2 раза, передает 8 июня корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Краснодарстата.

Килограмм яблок жителям Кубани в мае обходился почти в 80 рублей. Рост составил 18,2%. Лук репчатый подорожал на 12,8%, апельсины — на 10,8%.

А вот свежие огурцы и помидоры, напротив, стали дешевле — в 1,6 и 1,3 раза соответственно. Десяток яиц в среднем стоил 49 рублей. За месяц этот продукт питания снизился в цене на 15,8%. На 7,7% подешевел виноград, на 7,1% — чеснок.

В группе непродовльственных товаров значительных изменений цен не произошло. В пределах 13,4% — 1,1% снизились цены на отдельные виды медикаментов.

Ощутимо для кармана кубанцев возросла стоимость беспроводной радиосвязи — в 1,3 раза. Билеты на поезда дальнего следования выросли на 11,5%, санаторно-оздоровительные услуги подорожали на 9%, на 6,7% дороже стали обходится и занятия в плавательных бассейнах. Поезд в троллейбусе подорожал на 3%, услуги телевещания — на 4,5%, воздушного транспорта — на 2,7%, проживания в гостинице — на 2,4%, автомобильного транспорта — на 1,3%.

При этом подешевели услуги в сфере зарубежного туризма — на 3,3% (кроме поездки в Германию, цена на которую повысилась на 0,1%).

Добавим, что в мае по сравнению с апрелем 2017 года индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,9%, в том числе на продовольственные товары — 100,6%, непродовольственные товары — 100,4%, услуги — 102,5%. За пять месяцев это показатель повысился на 2,2%. По сравнению с декабрём 2016 года услуги подорожали на 3,4%, индекс потребительских цен на продовольственные товары вырос на 2,6%, на непродовольственные товары — на 1,1%.

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