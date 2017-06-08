Новый екатеринбургский зоопарк будет в 14 раз больше
Старого.
Старого.
В Екатеринбурге определились с концепцией нового зоопарка. Его планируется разместить в Новокольцовском микрорайоне по соседству с МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». О переходе к этапу создания эскизного проекта, 8 июня 2017 года во время объезда Октябрьского района сообщил
Затем будет обсуждаться инвестиционный проект
«Работа идет, проблем нет, объект очень интересный», — добавил А. Якоб, отметив, что разработчики проекта изучили опыт европейских зоопарков.
Соглашение о строительстве нового зоопарка в уральской столице было подписано между «Синарой» и муниципалитетом на выставке «ИННОПРОМ-2015».
Планируется, что на 37 гектарах обустроят порядка 10 павильонов, в том числе тропический,
Стоит отметить, что сегодня Екатеринбургский зоопарк ютится на «пятачке» в 2,5 гектара в самом центре мегаполиса.