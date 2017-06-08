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22:25 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Новый екатеринбургский зоопарк будет в 14 раз больше

Старого.

Источник: УралИнформБюро

В Екатеринбурге определились с концепцией нового зоопарка. Его планируется разместить в Новокольцовском микрорайоне по соседству с МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». О переходе к этапу создания эскизного проекта, 8 июня 2017 года во время объезда Октябрьского района сообщил сити-менеджер Александр Якоб.

Затем будет обсуждаться инвестиционный проект государственно-частного или муниципально-частного партнерства с застройщиком — компанией «Синара-девелопмент», передает «Уралинформбюро».

«Работа идет, проблем нет, объект очень интересный», — добавил А. Якоб, отметив, что разработчики проекта изучили опыт европейских зоопарков.

Соглашение о строительстве нового зоопарка в уральской столице было подписано между «Синарой» и муниципалитетом на выставке «ИННОПРОМ-2015».

Планируется, что на 37 гектарах обустроят порядка 10 павильонов, в том числе тропический, Мадагаскар-Африка, Америка, Австралия, Азия, а также слоновник, павильон жирафов, контактный зоопарк и другие. Также на территории зверинца организуют научно-исследовательский центр, музей естествознания, аквариум и океанариум, планетарий.

Стоит отметить, что сегодня Екатеринбургский зоопарк ютится на «пятачке» в 2,5 гектара в самом центре мегаполиса.

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