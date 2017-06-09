В Воронежской области заработал завод по сушке люцерны

Завод по производству кормов ООО «ЭкоКорм» компании «Молвест» открылся в селе Николаевка Аннинского района в четверг, 8 июня. В торжественном запуске предприятия принял участие губернатор Воронежской области Алексей Гордеев.

Завод производит искусственную сушку различных биомасс по уникальной технологии. Люцерна — одна из самых ценных кормовых культур, поэтому именно она станет основным сырьем для завода. Кроме люцерны, на предприятии будут сушить свекловичный жом, фруктовые выжимки, древесные опилки, подсолнечную шелуху, пивные дробины, зерно, кукурузу, подсолнечник. Мощность предприятия — 15 т продукции в час.

— В Аннинском районе мы даем старт новому подходу в агропромышленном комплексе и ставим задачу перерабатывать в области всю сельскохозяйственную продукцию — от продукции растениеводства до животноводства. Это создаст совсем другую экономику, устойчивость и возможность получать серьезные доходы. Это новый комплексный подход в агропромышленной сфере, — отметил Алексей Гордеев.

На заводе обезвоженная искусственным путем люцерна измельчается в травяную муку, сохраняя максимум полезных веществ: протеина, каротина, клетчатки, аминокислот. Люцерну будут выпускать в гранулах и тюках, чтобы ее можно было сразу использовать в качестве корма или смешивать с другими ингредиентами — кукурузой, сеном и так далее.

— В сухом веществе люцерны до 21% растительного белка, а на российском рынке чувствуется недостаток белка в кормах для животных — мы в больших количествах завозим его в виде разных ингредиентов из-за рубежа. Поэтому запуск завода частично решает вопрос уменьшения импорта. Высокотехнологичное оборудование позволяет производить продукт, который можно экспортировать, но пока мы ориентированы на внутренний рынок, так как он достаточно большой и требует насыщения, — рассказал основатель компании «Молвест» Аркадий Пономарев.

Люцерну в гранулах и тюках планируется поставлять в северные регионы России — Карелию, Ленинградскую область.

— Технология позволяет спрессовывать растения в очень компактные тюки плотностью 450 кг/м3, пригодные для транспортировки. В автомобильную фуру может поместиться до 22 т продукции. Поэтому становится целесообразным перевозить на дальние расстояние не только люцерну, но и солому, обеспечивая животных в северных регионах кормами и подстилкой, — объяснил директор филиала ООО «ЭкоКорм» Владимир Мануйлов.

По словам гендиректора «Молвеста» Анатолия Лосева, предварительные заявки на продукцию аннинского завода уже поступают из стран Персидского залива.