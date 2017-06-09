Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп устал бояться и взял курс на Москву
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Кремль ответил на идею Кудрина сократить чиновников на треть
Полная девочка в розовом купальнике стала героем интернета
Собчак очаровала Петербург роскошным нарядом (фото)
«Аэрофлот» проведет фотоконкурс для пассажиров ко Дню РоссииМОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" в День России запустит конкурс на лучшую праздничную фотографию "Россия всегда со мной" в социальных сетях "ВКонтакте" и Facebook. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Боярская, Ходченкова и Ревва на открытии «Кинотавра-2017»
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Как не платить за услуги ЖКХ во время отпуска?
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова показала себя в мини
СМИ: воинственность Киева достигла небывалых высот
52-летняя Ирина Безрукова кардинально сменила имидж (фото)
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Опасного снайпера ВСУ ликвидировали пулеметом «Утес» - СМИ
ВСУ двумя ударами вынесут войска РФ – депутат Рады
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
10Шестидневная война
09:35 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области заработал завод по сушке люцерны

Технология позволяет сохранить в корме максимум белков и витаминов.

Завод по производству кормов ООО «ЭкоКорм» компании «Молвест» открылся в селе Николаевка Аннинского района в четверг, 8 июня. В торжественном запуске предприятия принял участие губернатор Воронежской области Алексей Гордеев.

Завод производит искусственную сушку различных биомасс по уникальной технологии. Люцерна — одна из самых ценных кормовых культур, поэтому именно она станет основным сырьем для завода. Кроме люцерны, на предприятии будут сушить свекловичный жом, фруктовые выжимки, древесные опилки, подсолнечную шелуху, пивные дробины, зерно, кукурузу, подсолнечник. Мощность предприятия — 15 т продукции в час.

— В Аннинском районе мы даем старт новому подходу в агропромышленном комплексе и ставим задачу перерабатывать в области всю сельскохозяйственную продукцию — от продукции растениеводства до животноводства. Это создаст совсем другую экономику, устойчивость и возможность получать серьезные доходы. Это новый комплексный подход в агропромышленной сфере, — отметил Алексей Гордеев.

На заводе обезвоженная искусственным путем люцерна измельчается в травяную муку, сохраняя максимум полезных веществ: протеина, каротина, клетчатки, аминокислот. Люцерну будут выпускать в гранулах и тюках, чтобы ее можно было сразу использовать в качестве корма или смешивать с другими ингредиентами — кукурузой, сеном и так далее.

— В сухом веществе люцерны до 21% растительного белка, а на российском рынке чувствуется недостаток белка в кормах для животных — мы в больших количествах завозим его в виде разных ингредиентов из-за рубежа. Поэтому запуск завода частично решает вопрос уменьшения импорта. Высокотехнологичное оборудование позволяет производить продукт, который можно экспортировать, но пока мы ориентированы на внутренний рынок, так как он достаточно большой и требует насыщения, — рассказал основатель компании «Молвест» Аркадий Пономарев.

Люцерну в гранулах и тюках планируется поставлять в северные регионы России — Карелию, Ленинградскую область.

— Технология позволяет спрессовывать растения в очень компактные тюки плотностью 450 кг/м3, пригодные для транспортировки. В автомобильную фуру может поместиться до 22 т продукции. Поэтому становится целесообразным перевозить на дальние расстояние не только люцерну, но и солому, обеспечивая животных в северных регионах кормами и подстилкой, — объяснил директор филиала ООО «ЭкоКорм» Владимир Мануйлов.

По словам гендиректора «Молвеста» Анатолия Лосева, предварительные заявки на продукцию аннинского завода уже поступают из стран Персидского залива.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Воронежские экстремалы опубликовали видео подъема на 350-метровую вышку
Сирия обвинила коалицию в гибели мирных жителей при авиаударе
МИД требует решить вопрос с дачами в США до встречи президентов
ООН подсчитала примерную численность боевиков ИГ
В Японии императору разрешили отречься от престола
«Коммерсант» узнал о массовом оттоке российских пилотов в Азию
Британские консерваторы лишились парламентского большинства
Саудовская Аравия извинилась за отказ игроков от минуты молчания
Спорт
СМИ: Китайский клуб предложил «Реалу» €200 млн за Роналду По информации источника, руководство китайского клуба намерено на следующей неделе вылететь в Мадрид, чтобы встретиться с президентом «Реала»
Авто
В Петербурге у байкера на ходу выпало 12 миллионов рублей Купюры разлетелись по проезжей части. Почти все из них почти сразу растащили очевидцы произошедшего
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Боярская, Ходченкова и Ревва на открытии «Кинотавра-2017» 7 июня в Сочи стартовал 28-й кинофестиваль «Кинотавр», торжественную церемонию открытия которого посетили главные звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Как обустроить маленький домик: 10 классных идей
Стало известно, на сколько подорожают услуги ЖКХ в Москве
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Американка родила девочку размером с 9-месячного ребенка Малышка оказалась такой крупной, что родителям пришлось срочно закупить одежду и подгузники, рассчитанные на девятимесячных детей.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь