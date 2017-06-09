На железнодорожном форуме в Сочи рассказали об «умных локомотивах»
О перспективах модернизации подвижного ж/д состава говорят в эти дни на Международном
О перспективах модернизации подвижного ж/д состава говорят в эти дни на Международном
«Умные локомотивы», оснащенные современными системами управления и диагностики, позволят выявлять дефекты на ранних стадиях и предупреждать о возможных поломках.
«Эпитет “умный” мы применяем к тому, что
Вместе с тем, переход на «умный ремонт» сдерживает ряд факторов. Так, всего четверть парка «РЖД» оборудована современными микропроцессорными системами управления и диагностики.