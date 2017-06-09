На железнодорожном форуме в Сочи рассказали об «умных локомотивах»

«Умные локомотивы», оснащенные современными системами управления и диагностики, позволят выявлять дефекты на ранних стадиях и предупреждать о возможных поломках.

«Эпитет “умный” мы применяем к тому, что каким-то образом имитирует деятельность человека. И “умный локомотив” — это тот локомотив, который знет о себе все и способен принимать решения. Так в идеале. То есть, нельзя сказать, что это доступно сейчас, с текущими технологиями, но мы достаточно близко к этим вещам, по крайней мере по ряду параметров», — рассказал гендиректор корпорации «Локомотивные технологии» Алексей Белинский.

Вместе с тем, переход на «умный ремонт» сдерживает ряд факторов. Так, всего четверть парка «РЖД» оборудована современными микропроцессорными системами управления и диагностики.