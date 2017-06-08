Индекс Dow Jones достиг исторического максимума в ходе торгов

В прошлый раз, когда значения индекса были на максимальной оценке, он достиг показателя в 21 058 пунктов.

Незначительно выросли и другие индексы. S&P 500 поднялся на 0,06%, до 2 434,67 по данным на 20:25 мск., индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,22%, до 6311,14 пункта.

Bloomberg связывает рост индексов с показаниями бывшего главы ФБР Джеймса Коми в Сенате. Он рассказал о позиции американского президента Дональда Трампа по делу о «вмешательстве России в выборы» и заявил, что он сам был источником утечки в СМИ личных переговоров с главой США.

​Помимо этого, на рост показателей могли повлиять и досрочные парламентские выборы, которые сейчас проходят в Великобритании.