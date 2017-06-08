Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Французы высказались о Ялте по приезду в Крым
Инсульт ведет к алкоголизму
Врач-диетолог назвал единственное, что надо убрать из рациона
Елена Летучая восхитила поклонников своей «маленькой копией»
52-летняя Ирина Безрукова кардинально сменила имидж (фото)
Как спросить со шторма: москвичи подсчитывают ущерб Как отремонтировать машину или дом, если страховщики отказываются платить?
СМИ: Путин смог здорово припугнуть Запад
Французы высказались о Ялте по приезду в Крым
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
39-летняя Максакова показала стройные ноги в мини - СМИ
СМИ: воинственность Киева достигла небывалых высот
52-летняя Ирина Безрукова кардинально сменила имидж (фото)
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
70-летняя Васильева показала смелое фото без парика - СМИ
«Прилетел и сжег дотла»: СМИ о «Шмеле»-убийце РФ
В Тольятти начнут выпуск внедорожника под именем Lada Logo
Веселый май: продажи автомобилей резко пошли вверх
Фоторепортажи
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
10Теракт в Лондоне
20:47 (мск), источник: РБК

Индекс Dow Jones достиг исторического максимума в ходе торгов

Промышленный индекс Dow Jones обновил исторический максимум, достигнув отметки 21 240 пунктов по данным на 20:18 мск. Рост по сравнению с началом сессии достиг 0,30%. Об этом свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской бирже.

В прошлый раз, когда значения индекса были на максимальной оценке, он достиг показателя в 21 058 пунктов.

Незначительно выросли и другие индексы. S&P 500 поднялся на 0,06%, до 2 434,67 по данным на 20:25 мск., индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,22%, до 6311,14 пункта.

Bloomberg связывает рост индексов с показаниями бывшего главы ФБР Джеймса Коми в Сенате. Он рассказал о позиции американского президента Дональда Трампа по делу о «вмешательстве России в выборы» и заявил, что он сам был источником утечки в СМИ личных переговоров с главой США.

​Помимо этого, на рост показателей могли повлиять и досрочные парламентские выборы, которые сейчас проходят в Великобритании.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Путин ответил, что бы сделал, окажись в одном душе с геем
США заявили об ударе по правительственным силам Сирии
Коми: Россия «без сомнения» пыталась вмешаться в выборы в США
Порошенко заявил о нежелании стоять на коленях перед Россией
Российский посол напомнил Литве о долге в 72 миллиарда долларов
Глава МИД Катара объяснил изоляцию страны ее успешностью
В Госдуму внесен законопроект о запрете обхода блокировок сайтов
Саудовские футболисты отказались почтить память жертв теракта
Спорт
Улыбчивый Акинфеев и жесткий Черчесов: Россия готовится к Чили После пресс-конференции Станислава Черчесова и Игоря Акинфеева сборная РФ отправилась на стадион имени Эдуарда Стрельцова, где провела тренировку перед игрой с Чили
Авто
В Тольятти начнут выпуск внедорожника под именем Lada Logo Выпуском автомобилей Lada Logo займётся «ожившая после банкротства» компания «Супер-Авто» из Тольятти
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Боярская, Ходченкова и Ревва на открытии «Кинотавра-2017» 7 июня в Сочи стартовал 28-й кинофестиваль «Кинотавр», торжественную церемонию открытия которого посетили главные звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
11 беспроигрышных идей для загородного домика
100 домов исключили из программы реновации в Москве
В Москве подешевело вторичное жилье
Леди
Какие купальники сейчас в моде (фото) Ложная скромность — лучшее определение для купальников этого лета.
Дети
Полная девочка в розовом купальнике стала героем интернета Страдающая от ожирения 13-летняя британка ответила на травлю в школе, выложив в соцсети свое фото на пляже.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь