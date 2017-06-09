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12:02 (мск), источник: ЮГА.ру

На месте аварийных домов в центре Краснодара появятся общественные пространства

Власти Краснодара не разрешат застройку на месте расселенных аварийных домов в центре города. Об этом сообщил мэр Евгений Первышов во время рабочего объезда участков под расселенными аварийными домами.

По его словам, на их месте будут создаваться зеленые зоны и общественные пространства.

«Территории, которые освобождаются после сноса ветхих строений, будем использовать для развития городской инфраструктуры, в том числе — организации общественных пространств, зеленых зон, увеличения территорий социальных учреждений, — сказал Первышов. — Мы прекращаем практику, когда после расселения участки выставлялись на торги, а потом на таких “островках” росли коммерческие или жилые здания, которые не делают центр Краснодара комфортнее и перегружают инфраструктуру».

Он добавил, что расселение аварийных домов в центре города будет продолжаться.

В ходе выезда мэр посетил строения на ул. им. Орджоникидзе, 19, где в четырех литерах проживали одиннадцать семей, которые уже расселены. В дальнейшем на этом месте появится благоустроенная зеленая зона. Прозвучало предложение сделать по ул. Орджоникидзе единую пешеходную зону, которая свяжет ул. Красную с набережной реки Кубань.

Пустующий участок на пересечении ул. Чапаева и ул. Кирова будет передан школе № 19, которая находится по соседству. На площади 810 кв. м будет организована спортплощадка. А за счет участка в 350 кв. м под расселенным аварийным жильем по ул. Седина, 115/1 увеличат территорию Краснодарского художественного училища, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Комментарии
1
Андрей Трусов
Большой ПЛЮС! Если так будет!! Посмотрим!
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