На месте аварийных домов в центре Краснодара появятся общественные пространства

По его словам, на их месте будут создаваться зеленые зоны и общественные пространства.

«Территории, которые освобождаются после сноса ветхих строений, будем использовать для развития городской инфраструктуры, в том числе — организации общественных пространств, зеленых зон, увеличения территорий социальных учреждений, — сказал Первышов. — Мы прекращаем практику, когда после расселения участки выставлялись на торги, а потом на таких “островках” росли коммерческие или жилые здания, которые не делают центр Краснодара комфортнее и перегружают инфраструктуру».

Он добавил, что расселение аварийных домов в центре города будет продолжаться.

В ходе выезда мэр посетил строения на ул. им. Орджоникидзе, 19, где в четырех литерах проживали одиннадцать семей, которые уже расселены. В дальнейшем на этом месте появится благоустроенная зеленая зона. Прозвучало предложение сделать по ул. Орджоникидзе единую пешеходную зону, которая свяжет ул. Красную с набережной реки Кубань.