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12:11 (мск), источник: РИАЦ

Концессии водоснабжения и теплоснабжения представили публичный отчет

Горожане не только заслушали доклад о проделанной концессионерами работе, но и посетили объекты коммунальной инфраструктуры, где реализованы крупные инвестпроекты.

Во время поездки волгоградцам показали новую газовую котельную в поселке Гумрак, построенную компанией «Концессии теплоснабжения» взамен старой угольной, а также объекты водоканального хозяйства: новые локальные очистные сооружения канализации в поселке Аэропорт и одну из самых крупных городских строек — канализационный коллектор «Разгуляевский». Маршрут завершился в музее водоканала на территории Царицынской водокачки.

После посещения объектов участники мероприятия в формате круглого стола смогли напрямую задать свои вопросы директорам обеих концессионных компаний — Валерию Казанцеву и Евгению Ярцеву. Интерес вызвали результаты работы «Концессий водоснабжения» по снижению аварийности: за 2016 год количество аварий на сетях снизилось на 15%, а потери воды сократились на 25,8%.

Прозвучала и информация о динамике тарифов на водоснабжение. Волгоградцы привыкли считать высокими темпы повышения тарифов, однако они намного отстают от темпов инфляции в стране, не говоря уже о тарифах в других крупных городах России. Сейчас куб воды и стоков стоит 42,46 рубля в Самаре, 55,12 руб. в Екатеринбурге и 62,32 в Краснодаре — против 29,92 руб. в Волгограде. В таких условиях интенсификация работы концессионера, поиск внутренних резервов, экономия ресурсов приобретают огромное значение.

В целом по итогам 2016 года «Концессии водоснабжения» выполнили все основные мероприятия инвестиционной программы.

Для «Концессий теплоснабжения» горячая инвестиционная пора наступила с окончанием отопительного сезона. Однако еще в 2016 году реконструкция котельной № 2 с увеличением мощности в два раза позволила заместить гигантскую ВолгоГРЭС. Выведен из работы дотационный источник тепла с очень высокой себестоимостью энергии, а надежность теплоснабжения повысилась. Экономический эффект для города составил 240 млн руб. в год. Ввод в эксплуатацию современной блочной модульной котельной в Гумраке дал жителям окрестных домов качественное отопление, и принес 2 млн рублей экономии в год.

Большой отклик у участников публичного отчета вызвала программа восстановления циркуляции горячего водоснабжения, которую начинают в этом году «Концессии теплоснабжения». Обратные трубопроводы будут подведены к 63 жилым домам.

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