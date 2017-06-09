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10:29 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове появился целый микрорайон обманутых дольщиков

Несколько тысяч человек пострадали в результате остановки строительства жилого комплекса «Европейский» в Ростове.

Правоохранительные органы сейчас разбираются в схемах, которые привели к банкротству и фирм-застройщиков, и страховой компании, обязанной покрывать риски.

У каждой из этих семей своя история — маленькие дети, ветераны, инвалиды. Некоторые копили всю жизнь и отдавали последнее в надежде на свои квадратные метры. Но дома, которые должны были сдать еще несколько лет назад, не достроены до сих пор. При этом многие дольщики платят по ипотечным кредитам за квартиры, которых нет.

«Наш дом на стадии — 2,3 этаж. Только бетонные конструкции возведены. Должен был быть сдан в сентябре 2015 года, когда я родила ребенка. То есть нам год и 8, как мы должны были заселиться. Мы платим ипотеку, платим за съемное жилье. А муж один работает! Убивается на этой работе постоянно! Сводим концы с концами, чтобы все оплатить. А на деле стройка не движется», — говорит обманутый дольщик Алина Максимова.

Яркая реклама с кричащим названием: жилищный комплекс «Европейский», официальное разрешение на строительство от Администрации города, 6 построенных домов, в которые заселяли из ветхого жилья, а главное — гарантии по 214 Федеральному закону — все свидетельствовало о том, что застройщик финансово устойчивый, вспоминают дольщики, среди которых немало юристов. Но возведение домов остановилось, затем о банкротстве объявила страховая компания, которая и должна была выплачивать деньги в случае форс-мажора. Далее несостоятельность признала ООО «Строй Старт» — одна из аффилированных компаний генерального подрядчика «Донской Альянс». Стройки других фирм ООО «Рубин», «Виктория», «Новер» заморозили.

Литер 24а — один из 10-ти недостроенных домов здесь, на Вертолётном поле. Его готовность согласно экспертизе 70%, но дольщики уверяют, фактически — 40. Не достроены этажи, нет крыши и коммуникаций, нет внутренней отделки, не завершен тепловой контур. Но главное, дом представляет особую опасность — рядом находится детский сад, а наружные стены дома уже начинают рушиться, сообщают очевидцы. Четыре из недостроенных дома — сейчас на стадии котлована.

«Когда я объясняла, что у нас в 15-ом году в декабре закончилось разрешение на строительство. В течение месяца вы должны были остановить стройку. Потому что люди покупали в 15-ом году, 16-ом году. Ладно, уже мы, те, кто попали. Но можно было остановить большой вал. Но стройнадзор ничего не делал», — говорит обманутый дольщик Оксана Луценко.

Продажи квартир остановили только когда завели уголовное дело. Под подозрением, как пишет сайт правительства региона, руководители «Донского Альянса» и «Рубина». У следствия есть основания полагать, что при строительстве многоквартирных домов прибегали к мошенничеству. Генеральный подрядчик по телефону рассказал дольщикам, что находится под домашним арестом.

«Я отдал 40 миллионов. Чтобы не сесть, их можно было потратить на стройку», — уверяет он.

Насколько подлинна эта аудиозапись, мы не знаем. Тем временем дольщики добиваются, чтобы их дома официально включили в реестр, а правительство региона ведет переговоры об отсрочках по ипотеке. Но конкретных решений пока нет и сотни семей остаются без крова и средств к существованию.

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