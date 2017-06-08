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22:10 (мск), источник: ТАСС

«Аэрофлот» проведет фотоконкурс для пассажиров ко Дню России

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Авиакомпания «Аэрофлот» в День России запустит конкурс на лучшую праздничную фотографию «Россия всегда со мной» в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Источник: РИА "Новости"

«На борту самолетов, совершающих рейсы из аэропорта Шереметьево 12 июня, бортпроводники будут раздавать пассажирам российские флажки, — говорится в сообщении. — Во время полета или сразу же по прибытии в место назначения всем желающим принять участие в конкурсе нужно будет сделать фото или селфи, обязательным элементом которых должен стать российский триколор».

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Участники конкурса также могут сделать фото, находясь за рубежом. «В кадр может быть включен, например, флаг на здании заграничного учреждения РФ, культурной или природной достопримечательности того места, куда прибыл пассажир. Можно сфотографироваться даже на фоне самолета Аэрофлота в иностранном аэропорту, поскольку стандартная раскраска вертикального хвостового оперения такого воздушного судна повторяет цвета национального флага России», — добавили в авиакомпании.

Для участия в конкурсе пользователям «ВКонтакте» нужно будет разместить фото на своей странице с хештегами #россиясомной #аэрофлот #aeroflot, а пользователи Facebook смогут поделиться своими фотографиями под постом — анонсом конкурса.

Победитель фотоконкурса «ВКонтакте» будет выбран путем голосования среди подписчиков и получит сертификат на двух персон на перелет бизнес-классом рейсом «Аэрофлота» по России. Победитель среди иностранных участников конкурса в Facebook получит золотую карту программы «Аэрофлот Бонус».

Также в «Аэрофлоте» отмечают, что на ряде рейсов будет представлено специальное меню «Русское», которое было введено с начала месяца и составлено из лучших блюд русской кухни, а также имеет национальные элементы в сервировке.

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