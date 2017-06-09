Росреестр Татарстана переходит на электронную регистрацию недвижимости

Начальник отдела государственной регистрации недвижимости в электронном виде Управления Росреестра по РТ Ада Зайдуллина рассказала о преимуществах подачи документов на регистрацию электронно, а Сбербанк поделился опытом в этой области.

Преимущества регистрации прав в электронном виде очевидны: во-первых, это снижение коррупционной составляющей благодаря бесконтактному взаимодействию; во-вторых, заявление можно подать в любое удобное время суток — портал Росреестра (www.rosreestr.ru) принимает заявления 24 часа семь дней в неделю; в-третьих, одним из главных преимуществ является экономия денежных средств, так как предусмотрено снижение госпошлины на 30 процентов для физических лиц.

Напомним, с 1 июня Росреестр Татарстана принимает заявки на проведение бесплатного обучения по подаче документов на электронную регистрацию недвижимости от всех желающих по электронной почте: rosreestr.tatarstan@mail.ru. В ходе обучения наглядно разъясняется алгоритм действий при подаче заявления на регистрацию прав в электронном виде с помощью портала Росреестра (rosreestr.ru).