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09:42 (мск), источник: ИА Татар-информ

Росреестр Татарстана переходит на электронную регистрацию недвижимости

(Казань, 9 июня, «Татар-информ»). В Сбербанке прошло рабочее совещание с участием Росреестра Татарстана и ведущих строительных компаний республики по вопросам реализации возможности подачи на государственную регистрацию договоров долевого участия в электронном виде. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Начальник отдела государственной регистрации недвижимости в электронном виде Управления Росреестра по РТ Ада Зайдуллина рассказала о преимуществах подачи документов на регистрацию электронно, а Сбербанк поделился опытом в этой области.

Преимущества регистрации прав в электронном виде очевидны: во-первых, это снижение коррупционной составляющей благодаря бесконтактному взаимодействию; во-вторых, заявление можно подать в любое удобное время суток — портал Росреестра (www.rosreestr.ru) принимает заявления 24 часа семь дней в неделю; в-третьих, одним из главных преимуществ является экономия денежных средств, так как предусмотрено снижение госпошлины на 30 процентов для физических лиц.

Напомним, с 1 июня Росреестр Татарстана принимает заявки на проведение бесплатного обучения по подаче документов на электронную регистрацию недвижимости от всех желающих по электронной почте: rosreestr.tatarstan@mail.ru. В ходе обучения наглядно разъясняется алгоритм действий при подаче заявления на регистрацию прав в электронном виде с помощью портала Росреестра (rosreestr.ru).

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