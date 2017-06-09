Перелетчики гражданской авиации

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Российские авиакомпании всерьез обеспокоены утечкой летных кадров в Азию: по данным «Ъ», за последние 2,5 года туда уехали на работу более 300 командиров воздушных судов (КВС) и инструкторов (около 100 из них в Китай), еще 400 человек — в процессе трудоустройства. Основной причиной и в отрасли, и в Минтрансе считают высокий разрыв в зарплатах на фоне слабого рубля. Отток кадров начал сказываться на рынке: нехватку пилотов источник «Ъ» называет одной из причин скандального сокращения полетной программы «ВИМ-Авиа». Не исключено, что для решения проблемы авиакомпании РФ могут опять запросить расширение квоты на наем иностранных пилотов. Российские авиакомпании обеспокоены утечкой кадров в Азию, в частности Китай и Корею, рассказали «Ъ» источники в отрасли. По их сведениям, за последние 2,5 года в регион уехало более 300 «наиболее подготовленных пилотов с отличными знаниями английского» — КВС и КВС-инструкторов. Еще порядка 400 пилотов этих категорий — «в процессе оформления документов». По данным «Ъ», утечка затронула, в частности, S7, «Уральские авиалинии», «Волга-Днепр» и «ВИМ-Авиа».



Собеседник «Ъ» замечает, что уход из «ВИМ-Авиа» сразу 12 КВС мог стать одной из причин масштабных сбоев полетной программы. В авиакомпании подтвердили «Ъ», что некоторые пилоты уехали работать в Китай, Индию и Вьетнам.

Основная причина оттока, по мнению «ВИМ-Авиа», «имеет экономический характер»: в странах Азии государством созданы условия, благоприятствующие привлечению иностранного летного состава.

Здесь нет ограничений и квот для пилотов-иностранцев, лояльная система валидации летного состава, и рекрутинговые агентства подбирают кадры в РФ и других странах.

В Китае в 2016 году насчитывалось 50,5 тыс. пилотов, из них — 25,2 тыс. коммерческих (за год их число выросло на 2,3 тыс. человек). По данным Boeing, в ближайшие 20 лет авиакомпании КНР будут нанимать по 5,5 тыс. пилотов в год — 111 тыс. человек к 2035 году. В 2016 году в стране было 59 авиакомпаний и 218 аэропортов, их перевозки выросли на 12%, до 488 млн пассажиров, а всего через аэропорты КНР прошло более 1 млрд человек.



Авиакомпании РФ с 2011 года из-за дефицита КВС также боролись за право нанимать иностранных пилотов, и в 2014 году правительство выделило им квоту — до 200 иностранцев в год. Но это совпало со спадом пассажиропотока (в 2015 году — на 1,2%, в 2016-м — на 3,8%) и ослаблением рубля, спрос на работу в РФ упал. У «Аэрофлота» 21 иностранный пилот (18 человек — из Чехии), квота компании — 80 человек.



Источник «Ъ» в одном из зарубежных рекрутинговых агентств, ищущих пилотов для КНР, согласен, что приток летчиков из РФ совпал с падением пассажиропотока и прекращением полетов «Трансаэро» (осень 2015 года), когда из компании было уволено более 10 тыс. человек. По его словам, зарплата пилота в Китае в среднем в четыре раза выше, чем в РФ, — от $17−25 тыс. в месяц. График работы — 80 часов налета в месяц (в РФ — 90), не менее 96 дней отпуска (в России — 70 дней). С 2016 года в Китае упрощена выдача пилотам разрешений на работу, что «лишь стимулирует приход летного состава из России», говорит источник «Ъ». Интерес к россиянам проявляют десять китайских авиакомпаний, основной спрос — на КВС с налетом от 2,5 тыс. часов. Сейчас в КНР порядка 100 российских КВС и инструкторов, еще столько же готовятся к приему на работу.

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Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в кулуарах ПМЭФ-2017 рассказал, что в компании есть дефицит российских КВС, и подтвердил, что «пилоты гурьбой уходят в Азию и Китай, где заработные платы в 1,5−2 раза выше».



Авиакомпания уже пять раз увеличивала зарплату, но «больше не видит возможностей для ее роста», поскольку второй пилот получает 320−350 тыс. руб. в месяц, КВС — 470 тыс. руб., а инструктор — более 500 тыс. руб. «Аэрофлот» запросил новую квоту на 40 иностранных пилотов. По данным «Ъ», на 20% выросла зарплата летного состава «Уральских авиалиний» (там отказались от комментариев). В S7 «Ъ» подтвердили наличие проблемы, но «пока только в единичных случаях». В «Волга-Днепр» на запрос «Ъ» не ответили.



В «ВИМ-Авиа» подчеркивают, что иностранные компании не несут затрат на подготовку пилотов, не имеют обязательств по их пенсионному и соцобеспечению по окончании контракта, поэтому предлагают более выгодные условия оплаты труда. Утечка кадров наносит ущерб не только перевозчикам, но и экономике РФ в целом, считают в компании, так как большинство уезжающих получили образование за госсчет, а при работе за рубежом по краткосрочным контрактам не платят отчисления в Пенсионный и другие фонды. Проблему утечки кадров нужно поднять с отраслевого до государственного уровня, говорят в «ВИМ-Авиа».

В Минтрансе «Ъ» подтвердили тенденцию утечки кадров, но заверили, что «проблема гораздо меньшего масштаба».