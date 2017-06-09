Перелетчики гражданской авиации
Российские пилоты массово устраиваются работать за границей.
Российские пилоты массово устраиваются работать за границей.
Российские авиакомпании всерьез обеспокоены утечкой летных кадров в Азию: по данным «Ъ», за последние 2,5 года туда уехали на работу более 300 командиров воздушных судов (КВС) и инструкторов (около 100 из них в Китай), еще 400 человек — в процессе трудоустройства. Основной причиной и в отрасли, и в Минтрансе считают высокий разрыв в зарплатах на фоне слабого рубля. Отток кадров начал сказываться на рынке: нехватку пилотов источник «Ъ» называет одной из причин скандального сокращения полетной программы «ВИМ-Авиа». Не исключено, что для решения проблемы авиакомпании РФ могут опять запросить расширение квоты на наем иностранных пилотов.
Российские авиакомпании обеспокоены утечкой кадров в Азию, в частности Китай и Корею, рассказали «Ъ» источники в отрасли. По их сведениям, за последние 2,5 года в регион уехало более 300 «наиболее подготовленных пилотов с отличными знаниями английского» — КВС и
Собеседник «Ъ» замечает, что уход из «ВИМ-Авиа» сразу 12 КВС мог стать одной из причин масштабных сбоев полетной программы. В авиакомпании подтвердили «Ъ», что некоторые пилоты уехали работать в Китай, Индию и Вьетнам.
Здесь нет ограничений и квот для
В Китае в 2016 году насчитывалось 50,5 тыс. пилотов, из них — 25,2 тыс. коммерческих (за год их число выросло на 2,3 тыс. человек). По данным Boeing, в ближайшие 20 лет авиакомпании КНР будут нанимать по 5,5 тыс. пилотов в год — 111 тыс. человек к 2035 году. В 2016 году в стране было 59 авиакомпаний и 218 аэропортов, их перевозки выросли на 12%, до 488 млн пассажиров, а всего через аэропорты КНР прошло более 1 млрд человек.
Авиакомпании РФ с 2011 года
Источник «Ъ» в одном из зарубежных рекрутинговых агентств, ищущих пилотов для КНР, согласен, что приток летчиков из РФ совпал с падением пассажиропотока и прекращением полетов «Трансаэро» (осень 2015 года), когда из компании было уволено более 10 тыс. человек. По его словам, зарплата пилота в Китае в среднем в четыре раза выше, чем в РФ, — от $17−25 тыс. в месяц. График работы — 80 часов налета в месяц (в РФ — 90), не менее 96 дней отпуска (в России — 70 дней). С 2016 года в Китае упрощена выдача пилотам разрешений на работу, что «лишь стимулирует приход летного состава из России», говорит источник «Ъ». Интерес к россиянам проявляют десять китайских авиакомпаний, основной спрос — на КВС с налетом от 2,5 тыс. часов. Сейчас в КНР порядка 100 российских КВС и инструкторов, еще столько же готовятся к приему на работу.
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в кулуарах ПМЭФ-2017 рассказал, что в компании есть дефицит российских КВС, и подтвердил, что «пилоты гурьбой уходят в Азию и Китай, где заработные платы в 1,5−2 раза выше».
Авиакомпания уже пять раз увеличивала зарплату, но «больше не видит возможностей для ее роста», поскольку второй пилот получает 320−350 тыс. руб. в месяц, КВС — 470 тыс. руб., а инструктор — более 500 тыс. руб. «Аэрофлот» запросил новую квоту на 40 иностранных пилотов. По данным «Ъ», на 20% выросла зарплата летного состава «Уральских авиалиний» (там отказались от комментариев). В S7 «Ъ» подтвердили наличие проблемы, но «пока только в единичных случаях». В «Волга-Днепр» на запрос «Ъ» не ответили.
В «ВИМ-Авиа» подчеркивают, что иностранные компании не несут затрат на подготовку пилотов, не имеют обязательств по их пенсионному и соцобеспечению по окончании контракта, поэтому предлагают более выгодные условия оплаты труда. Утечка кадров наносит ущерб не только перевозчикам, но и экономике РФ в целом, считают в компании, так как большинство уезжающих получили образование за госсчет, а при работе за рубежом по краткосрочным контрактам не платят отчисления в Пенсионный и другие фонды. Проблему утечки кадров нужно поднять с отраслевого до государственного уровня, говорят в «ВИМ-Авиа».
Там согласны, что отток вызван «прежде всего курсовой разницей валют». Предложения для предотвращения ухода пилотов обсуждаются с Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта и скоро «будут представлены на общественное обсуждение». В S7 добавили, что планируют обсудить варианты решения проблемы с участниками отрасли. Пока, по словам источника «Ъ», российские авиавласти лишь формально затрудняют пилотам доступ к работе за рубежом — например, отказываясь подтверждать иностранным компаниям лицензию пилота или предоставлять другие документы, ссылаясь на закон о защите персональных данных.
Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев говорит, что с открытием рынков необходимо смириться с оттоком персонала или начать реально повышать зарплаты. Эксперт не исключил, что для покрытия дефицита кадров может быть принято решение расширить квоты по найму иностранных КВС.
Елизавета Кузнецова