Завод по сборке крановой техники собираются построить в Хабаровском крае

Производство планирует запустить группа компаний «Инженерно-технический центр “Подъемно-транспортные механизмы”», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Интерфакс».

«На существующих производственных площадках мы начали сборку опытных образцов новой модели автомобильного крана пятого поколения. Намерены построить завод по сборке этой техники, определяемся с местом размещения», — рассказал владелец ГК Юрий Колбин. Под будущий завод рассматривается площадка «Ракитное» в ТОР «Хабаровск». Всего под проект необходимо не менее пяти тысяч квадратных метров.

Юрий Колбин также отметил, что новое производство с десятью линиями по сборке кранов рассчитано на одновременный выпуск до десяти единиц техники.