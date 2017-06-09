Японцы научат приморцев правильно продавать рыбу
Японская компания Kiyomura Corporation может принять участие в строительстве рыбного рынка во Владивостоке, сообщает ИА «Дейта».
Японская компания Kiyomura Corporation может принять участие в строительстве рыбного рынка во Владивостоке, сообщает ИА «Дейта».
Как сообщила
По эскизному проекту предполагается строительство объекта в форме ската. Сооружение представляет собой двухэтажное здание, которое включает розничную торговлю и развлекательную часть — кафе, рестораны и
Создание рыбных рынков в Дальневосточном федеральном округе является поручением президента России Владимира Путина. Это позволит наполнить рынок свежей и качественной рыбной продукцией.
Михаил Грач.