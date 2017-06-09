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04:08 (мск), источник: ДЕЙТА

Японцы научат приморцев правильно продавать рыбу

Японская компания Kiyomura Corporation может принять участие в строительстве рыбного рынка во Владивостоке, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Как сообщила пресс-служба Минвостокразвития, на сегодняшний день уже разработана концепция проекта строительства рыбного рынка в исторической части города на Корабельной набережной.

По эскизному проекту предполагается строительство объекта в форме ската. Сооружение представляет собой двухэтажное здание, которое включает розничную торговлю и развлекательную часть — кафе, рестораны и суши-бары.

Создание рыбных рынков в Дальневосточном федеральном округе является поручением президента России Владимира Путина. Это позволит наполнить рынок свежей и качественной рыбной продукцией.

Михаил Грач.

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