Расходы и доходы Иркутской области планируют увеличить на 6,7 млрд рублей

Увеличить доходы и расходы Иркутской области на 6,7 млрд рублей предложил губернатор Сергей Левченко. Как 9 июня 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, губернатор внес на рассмотрение депутатами Законодательного собрания Иркутской области законопроект об изменениях областного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. Законопроектом предлагается увеличить общий объем прогнозируемых доходов в текущем году на 6,7 млрд рублей и утвердить в сумме 126,2 млрд рублей. Также на 6,7 млрд рублей предлагается увеличить расходную часть бюджета и утвердить в сумме 134,6 млрд.

Наибольший прирост прогнозируемых доходов дает налог на прибыль предприятий — около 5,5 млрд рублей. По расходам дополнительные крупные суммы планируется направить на увеличение финансирования областных программ по развитию образования — 2,4 млрд рублей, здравоохранения — 600 млн рублей, социальной поддержке населения — 1,1 млрд рублей. На нецелевую финансовую помощь муниципальным образованиям дополнительно выделяется 1,6 млрд рублей.

Изменения областного бюджета будут обсуждаться на сессии Законодательного собрания Иркутской области, запланированной на 28 июня.