Расходы и доходы Иркутской области планируют увеличить на 6,7 млрд рублей
Увеличить доходы и расходы Иркутской области на 6,7 млрд рублей предложил губернатор Сергей Левченко.
Увеличить доходы и расходы Иркутской области на 6,7 млрд рублей предложил губернатор Сергей Левченко.
Увеличить доходы и расходы Иркутской области на 6,7 млрд рублей предложил губернатор Сергей Левченко. Как 9 июня 2017 года сообщила
Наибольший прирост прогнозируемых доходов дает налог на прибыль предприятий — около 5,5 млрд рублей. По расходам дополнительные крупные суммы планируется направить на увеличение финансирования областных программ по развитию образования — 2,4 млрд рублей, здравоохранения — 600 млн рублей, социальной поддержке населения — 1,1 млрд рублей. На нецелевую финансовую помощь муниципальным образованиям дополнительно выделяется 1,6 млрд рублей.
Изменения областного бюджета будут обсуждаться на сессии Законодательного собрания Иркутской области, запланированной на 28 июня.