В Зеленоградске появится новый лечебно-оздоровительный санаторий
В Калининградской области в курортном Зеленоградске появится еще один
В Калининградской области в курортном Зеленоградске появится еще один
Его построят на улице Окружной, и проект предполагает три корпуса: хранилище минеральной лечебной грязи,
Ожидается, что каждое из зданий будет иметь собственную форму и отделен друг от друга переходом из металлоконструкций и стекла.
«Такое смелое решение фасада стало возможным ввиду удаления места расположения земельного участка от исторической застройки города, при этом здание имеет только один надземный этаж с высокими потолками, благодаря которому здание гармонично вписывается в окружающий природный ландшафт», — рассказали корреспонденту KaliningradToday в администрации Зеленоградска.
К слову, в рамках муниципального контракта идут работы по обустройству пандуса на променаде, что существенно облегчит доступ к морю для малоподвижных людей.