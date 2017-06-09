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10:19 (мск), источник: KaliningradToday

В Зеленоградске появится новый лечебно-оздоровительный санаторий

В Калининградской области в курортном Зеленоградске появится еще один лечебно-оздоровительный санаторий.

Его построят на улице Окружной, и проект предполагает три корпуса: хранилище минеральной лечебной грязи, спа-комплекс и корпус с палатами для отдыха, а также кафе и гостиничные номерами.

Ожидается, что каждое из зданий будет иметь собственную форму и отделен друг от друга переходом из металлоконструкций и стекла.

«Такое смелое решение фасада стало возможным ввиду удаления места расположения земельного участка от исторической застройки города, при этом здание имеет только один надземный этаж с высокими потолками, благодаря которому здание гармонично вписывается в окружающий природный ландшафт», — рассказали корреспонденту KaliningradToday в администрации Зеленоградска.

К слову, в рамках муниципального контракта идут работы по обустройству пандуса на променаде, что существенно облегчит доступ к морю для малоподвижных людей.

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