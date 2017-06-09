Подрядчика по отлову собак в Красноярске оштрафовали за антисанитарию
Кроме того, в пункте передержки не велась
Кроме того, в пункте передержки не велась
Краевая прокуратура вместе со службой по ветеринарному контролю выписали благотворительному фонду «Белка и Стрелка» штраф в размере 30 тыс. рублей. В пункте передержки на ул. Телевизорной, 18А было слишком грязно. Кроме того, подрядчик не вел постоянную
«Животные содержатся в грязном замусоренном помещении. Используемый для перевозки собак автомобиль на момент проверки также был грязным. Акты дезинфекции помещения и машины отсутствовали», — рассказали в ведомстве.
По мнению ветеринаров, такие условия содержания животных создают опасность для «санитарно-эпидемиологического благополучия населения».
Несмотря на распоряжение администрации Красноярска «Белка и Стрелка» не вела
В документах числится, что большая часть животных была передана добровольцам и благотворительным организациям. Однако