Золото в Иркутской области и Монголии ищут специалисты Инжинирингового центра ИГУ
Искать золото в Иркутской области и Монголии будут специалисты Инжиниринговый центр ИГУ.
Искать золото в Иркутской области и Монголии будут специалисты Инжиниринговый центр ИГУ.
Как 8 июня 2017 года сообщила
Практически одновременно с отрядом Демина в верховьях реки Лена начала работу геологическая экспедиция Инжинирингового центра под руководством ведущего инженера Юрия Королькова. Специалистам этого отряда также предстоит оценить старые отвалы отработанных золотоносных россыпей советских времен. Результаты экспедиции будут известны к концу июня.
Кроме того, Инжиниринговый центр ИГУ продолжает устанавливать международное сотрудничество. Так, 2 июня в
Отметим, что сегодня идет работа над проектом по взаимодействию Иркутского государственного университета, Института земной коры СО РАН и Института астрономии и геофизики Академии наук Монголии. В его рамках планируется использование
В задачи Инжинирингового центра ИГУ входит установление надежного, компетентного и высокотехнологичного партнерства в области геологии и обогащения техногенных месторождений полезных ископаемых с российскими горнодобывающими компаниями, а также предоставление услуг по проектированию, внедрению и эксплуатации качественного отечественного оборудования и работа специалистов по его сопровождению.
В 2016 году проект развития Инжинирингового центра по переработке техногенного сырья на базе Иркутского государственного университета вошел в число 11 победителей открытого конкурса на предоставление государственной поддержки пилотных проектов создания и развития инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минобрнауки России. Как структурное подразделение ИГУ Инжиниринговый центр создан 1 июля 2016 года.