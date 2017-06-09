Золото в Иркутской области и Монголии ищут специалисты Инжинирингового центра ИГУ

Как 8 июня 2017 года сообщила пресс-служба вуза, первый полевой сезон Инжинирингового центра открыл геологический отряд предприятия под руководством главного инженера Игоря Демина. Местом проведения работ выступило техногенное месторождение Толгойт, расположенное в Монголии. Цель — предварительная оценка запасов золота. Сегодня иркутские специалисты начали исследования, в которых впервые задействована новая полевая обогатительная установка для мелкообъемного опробования.

Практически одновременно с отрядом Демина в верховьях реки Лена начала работу геологическая экспедиция Инжинирингового центра под руководством ведущего инженера Юрия Королькова. Специалистам этого отряда также предстоит оценить старые отвалы отработанных золотоносных россыпей советских времен. Результаты экспедиции будут известны к концу июня.

Кроме того, Инжиниринговый центр ИГУ продолжает устанавливать международное сотрудничество. Так, 2 июня в Улан-Баторе прошла встреча директора Инжинирингового центра ИГУ Сергея Прокопьева с руководителем аппарата Совета национальной безопасности Монголии Очирыном Очиржавом и директором Института астрономии и геофизики Академии наук Монголии Дэмбэрэлом Содномсамбуу. Темой встречи стали вопросы оценки запасов и переработке техногенных месторождений Монголии.

Отметим, что сегодня идет работа над проектом по взаимодействию Иркутского государственного университета, Института земной коры СО РАН и Института астрономии и геофизики Академии наук Монголии. В его рамках планируется использование научно-производственного потенциала ИГУ для изучения, предварительной оценки и, в дальнейшем, переработки техногенных месторождений.

В задачи Инжинирингового центра ИГУ входит установление надежного, компетентного и высокотехнологичного партнерства в области геологии и обогащения техногенных месторождений полезных ископаемых с российскими горнодобывающими компаниями, а также предоставление услуг по проектированию, внедрению и эксплуатации качественного отечественного оборудования и работа специалистов по его сопровождению.

В 2016 году проект развития Инжинирингового центра по переработке техногенного сырья на базе Иркутского государственного университета вошел в число 11 победителей открытого конкурса на предоставление государственной поддержки пилотных проектов создания и развития инжиниринговых центров на базе образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минобрнауки России. Как структурное подразделение ИГУ Инжиниринговый центр создан 1 июля 2016 года.