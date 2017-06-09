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09:02 (мск), источник: VN.ru

Больше овощей и меньше мяса стали покупать новосибирцы

Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину жителя Новосибирской области, в мае 2017 года составила 4254,73 рубля.

По данным Новосибирскстата, в структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия — 25,3%, на долю фруктов и овощей приходится 20,8%, молочных продуктов — 19,5%, мяса и мясопродуктов — 16,2%, рыбы — 5,1%, жиров — 4,8%, чая, соли и специй — 4%, сахара и кондитерских изделий — 2,3%, яиц — 2%.

В сравнении с маем прошлого года, в структуре стоимости набора выросла доля овощей, молочных продуктов и жира. Снизилась доля хлеба, круп и макарон, мяса и мясопродуктов, рыбы, чая, яиц, соли и специй, сахара и сладостей.

Ранее Новосибирскстат сообщал, что с начала года в Новосибирске из продуктов больше всего подорожали лук (39,9%), картофель (37,3%), капуста (36,5%) и свекла (32,7%). Цены на продовольственные товары в целом увеличились на 1,8%. При этом почти 17% населения Новосибирской области имеют среднедушевые доходы ниже величины прожиточного минимума.

Стоимость минимального набора продуктов питания определяется на основе цен на продукты, входящие в него, и норм их потребления для одного человека.

Набор включает 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов. При исчислении стоимости набора используются средние цены по региону и единые для всех регионов России нормы потребления.

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