Больше овощей и меньше мяса стали покупать новосибирцы

По данным Новосибирскстата, в структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия — 25,3%, на долю фруктов и овощей приходится 20,8%, молочных продуктов — 19,5%, мяса и мясопродуктов — 16,2%, рыбы — 5,1%, жиров — 4,8%, чая, соли и специй — 4%, сахара и кондитерских изделий — 2,3%, яиц — 2%.

В сравнении с маем прошлого года, в структуре стоимости набора выросла доля овощей, молочных продуктов и жира. Снизилась доля хлеба, круп и макарон, мяса и мясопродуктов, рыбы, чая, яиц, соли и специй, сахара и сладостей.

Ранее Новосибирскстат сообщал, что с начала года в Новосибирске из продуктов больше всего подорожали лук (39,9%), картофель (37,3%), капуста (36,5%) и свекла (32,7%). Цены на продовольственные товары в целом увеличились на 1,8%. При этом почти 17% населения Новосибирской области имеют среднедушевые доходы ниже величины прожиточного минимума.