Работодатели Омска задолжали работникам более 10 млн рублей
За месяц общая сумма долга омичам выросла более чем на 3,6 млн рублей.
За месяц общая сумма долга омичам выросла более чем на 3,6 млн рублей.
Работодатели Омска задолжали работникам более 10 млн рублей, сообщает Омскстат.
Наибольшая задолженность в обрабатывающей отрасли, где предприятия задолжали своим работникам 6,7 млн рублей. В среднем каждому сотруднику этой отрасли должны 80 тысяч рублей. Второе место в списке должников занимают образовательные учреждения. В отрасли образования общий долг перед работниками составляет 2,18 млн рублей. В среднем каждому из сотрудников отрасли не выплачено по 54 тысячи рублей. На третьем месте — транспортные предприятия. Здесь общий долг по зарплате составил 900 тысяч рублей.
Каждому работнику транспортной отрасли в среднем должны 18 тысяч рублей. Среди основных должников по зарплате оказались также предприятия водоснабжения, организации сбора и утилизации отходов. Общая сумма долга — 256 тысяч рублей. В среднем каждому сотруднику в этой отрасли должны 10 тысяч рублей.