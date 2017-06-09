Работодатели Омска задолжали работникам более 10 млн рублей, сообщает Омскстат.

Наибольшая задолженность в обрабатывающей отрасли, где предприятия задолжали своим работникам 6,7 млн рублей. В среднем каждому сотруднику этой отрасли должны 80 тысяч рублей. Второе место в списке должников занимают образовательные учреждения. В отрасли образования общий долг перед работниками составляет 2,18 млн рублей. В среднем каждому из сотрудников отрасли не выплачено по 54 тысячи рублей. На третьем месте — транспортные предприятия. Здесь общий долг по зарплате составил 900 тысяч рублей.

Каждому работнику транспортной отрасли в среднем должны 18 тысяч рублей. Среди основных должников по зарплате оказались также предприятия водоснабжения, организации сбора и утилизации отходов. Общая сумма долга — 256 тысяч рублей. В среднем каждому сотруднику в этой отрасли должны 10 тысяч рублей.