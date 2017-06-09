Старинное здание в центре Челябинска продают за 13 миллионов
Старинный дом, расположенный на улице Цвиллинга, 8 напротив
Старинный дом, расположенный на улице Цвиллинга, 8 напротив
Прием заявок на участие в торгах продлится до 28 июля. Шаг аукциона — 669 тысяч 119 рублей. Сумма задатка, которую для участия в конкурсе должен внести покупатель не позднее конечного срока приема заявок, — 2,6 миллиона рублей.
Объект включен в Перечень выявленных объектов культурного наследия Челябинской области, представляющих историческую, художественную или иную культурную ценность. Здание нежилое и практически полностью разрушено, к тому же, продается без земельного участка, в связи с нахождением земельного участка на территории объекта археологии «Культурный слой города Челябинска
Отметим, ранее в этом здании челябинский театральный художник Тимур Дидишвили предлагал открыть художественную галерею. Мужчина уже много лет не может открыть бесплатный