Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп устал бояться и взял курс на Москву
Пищевые привычки, от которых нужно отказаться прямо сейчас
«Совсем обнаглели»: источник РБК о просьбе Жириновского к Путину
Гоша Куценко стал многодетным отцом
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
Боярская, Ходченкова и Ревва на открытии «Кинотавра-2017»
Путин высмеял подаренную ему режиссером пустую коробку от диска
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
39-летняя Максакова показала стройные ноги в мини - СМИ
СМИ: воинственность Киева достигла небывалых высот
52-летняя Ирина Безрукова кардинально сменила имидж (фото)
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Опасного снайпера ВСУ ликвидировали пулеметом «Утес» - СМИ
ВСУ двумя ударами вынесут войска РФ – депутат Рады
1 100 км на одной заправке: начат выпуск новой версии Lada Vesta
Новый владелец Saab показал автомобиль будущего
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
10Шестидневная война
08:55 (мск), источник: Uralpress.ru

Старинное здание в центре Челябинска продают за 13 миллионов

Старинный дом, расположенный на улице Цвиллинга, 8 напротив торгово-развлекательного комплекса «Куба» продадут с молотка 8 августа. Стартовая цена постройки ХIХ века — 13 миллионов 382 тысячи рублей, сообщается на сайте Челябинского областного фонда имущества.

Прием заявок на участие в торгах продлится до 28 июля. Шаг аукциона — 669 тысяч 119 рублей. Сумма задатка, которую для участия в конкурсе должен внести покупатель не позднее конечного срока приема заявок, — 2,6 миллиона рублей.

Объект включен в Перечень выявленных объектов культурного наследия Челябинской области, представляющих историческую, художественную или иную культурную ценность. Здание нежилое и практически полностью разрушено, к тому же, продается без земельного участка, в связи с нахождением земельного участка на территории объекта археологии «Культурный слой города Челябинска XVIII—XIX вв.». «Неотъемлемым условием при осуществлении владения и пользования имуществом является сохранение его внешнего облика», — говорится в сообщении Челябинского областного фонда имущества.

Отметим, ранее в этом здании челябинский театральный художник Тимур Дидишвили предлагал открыть художественную галерею. Мужчина уже много лет не может открыть бесплатный арт-объект. На первых публичных слушаниях его идею наотрез отвергли жители домов на улице Первой пятилетки. Позже Дидишвили предложил разместить галерею в доме на Цвиллинга, его поддержали в Общественной палате Челябинской области и в гордуме. Однако бесплатно отдавать здание художнику отказались. Сейчас он рассматривает другие варианты.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В правительстве Челябинской области обсудили будущее региона
Сирия обвинила коалицию в гибели мирных жителей при авиаударе
МИД требует решить вопрос с дачами в США до встречи президентов
ООН подсчитала примерную численность боевиков ИГ
В Японии императору разрешили отречься от престола
«Коммерсант» узнал о массовом оттоке российских пилотов в Азию
Британские консерваторы лишились парламентского большинства
Саудовская Аравия извинилась за отказ игроков от минуты молчания
Спорт
СМИ: Китайский клуб предложил «Реалу» €200 млн за Роналду По информации источника, руководство китайского клуба намерено на следующей неделе вылететь в Мадрид, чтобы встретиться с президентом «Реала»
Авто
В Петербурге у байкера на ходу выпало 12 миллионов рублей Купюры разлетелись по проезжей части. Почти все из них почти сразу растащили очевидцы произошедшего
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Боярская, Ходченкова и Ревва на открытии «Кинотавра-2017» 7 июня в Сочи стартовал 28-й кинофестиваль «Кинотавр», торжественную церемонию открытия которого посетили главные звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Как сделать французскую террасу на даче
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Американка родила девочку размером с 9-месячного ребенка Малышка оказалась такой крупной, что родителям пришлось срочно закупить одежду и подгузники, рассчитанные на девятимесячных детей.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь