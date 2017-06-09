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07:46 (мск), источник: Губерния онлайн

Прокуратура Хабаровского края: Горсвет закупал кабели и технику по завышенным ценам

Сегодня суд должен решить вопрос об аресте руководителя муниципального предприятия.

Источник: Губерния онлайн

Стали известны подробности о деле директора хабаровского МУП «Горсвет», задержанного по подозрению в коррупции. По версии следствия, Евгений Здоров не только получил взятку, но и заключил договоры на поставку продукции по завышенной цене, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

Напомним, что директора муниципального предприятия задержали 8 июня. Его подозревают в получении взятки и превышении должностных полномочий. Под следствие попал и директор частной компании, который, по данным следователей, передал главе Горсвета полмиллиона рублей.

Незадолго до задержания директора МУП «Горсвет» прокуратура провела проверку. Оказалось, что в 2015—2016 годах Здоров заключал договоры на поставку электротехнической и кабельной продукции с одной и той же компанией — ООО «Дальневосточный кабельный альянс». Прокуратура изучила цены на такую продукцию и пришла к выводу, что стоимость товаров, которые закупал Горсвет, была завышена на 11 млн рублей. Материалы проверки прокуратура направила в следственные органы.

Меру пресечения Евгению Здорову пока не избрали. По словам помощника председателя Индустриального районного суда Александра Маслова, вопрос решится сегодня. Следствие ходатайствует об аресте главы Горсвета.

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