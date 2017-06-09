Выжить под бюрократическим бульдозером — предприниматели Иркутска о ситуации с павильонами

Положение малого бизнеса в настоящее время должно идти в лучшую сторону. Во всяком случае об этом говорят высокопоставленные чиновники: главы регионов, министры, мэры, главы МО. В реальности ситуация складывается иначе, особенно для владельцев нестационарных торговых объектов в Иркутска. Как заявила предприниматель Ольга Петрова, условия, в которые поставила городская власть владельцев павильонов, равносильны сносу трактором и фактической ликвидации бизнеса. Митинги, состоявшиеся в апреле текущего года, и советы при мэре, которые проходят без его участия, не могут разрешить накопившиеся проблемы и создать почву для конструктивного диалога. Сейчас владельцы нестационарных торговых объектов Иркутска готовятся к новым боям с «бюрократическим бульдозером» за право остаться на тех местах, где они работают уже почти 20 лет. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Индивидуальный предприниматель, владелец двут павильонов Леонид Миронов работает с 1999 года. Представитель малого бизнеса считает, что в причинах разрывов договоров аренды нет объективных оснований. Он отметил, что бизнес, который создавался почти 20 лет назад, могут уничтожить в одночасье (соответствующие письма уже приходили), вместо того чтобы создавать новое.

— Зачем нужно было рушить то, что создавалось годами? По одному объекту нам сделали замечание, мы исправили. Сейчас была проверка, у нас не зафиксировали нарушение. Мы не злостные нарушители. По второму объекту — у меня были все документы. У меня нет ни одного протокола о нарушениях. Но власть захотела забрать, — констатирует Леонид Миронов.

Предприниматель полагает, что такую ситуацию можно рассматривать как лоббирование интересов торговых центров, которые в кризис простаивают. Таким образом, они получают арендаторов, которые вынуждены будут снимать помещение.

Индивидуальный предприниматель, владелица павильона Ольга Петрова на рынке с 1996 года. Предпринимательница также видит несправедливость в подходе властей к НТО и крупным супермаркетам. Женщина заметила, что послаблений для владельцев павильонов нет. Поэтому они вынуждены выживать в условиях растущих налогов и арендных ставок и закупать продукцию там, где дешевле.

— Нас в такую позицию поставили: налоги высокие, за все нужно платить. Мы же — средний класс. Если нас закрыть, то мы все попадем в нищету, за нами же семьи, люди, которые там работают. Налоги с нас собирают, как за стационарные объекты. Получается, что мы не можем торговать раз мы не стационарные, а налоги уплачиваем по полной. Сейчас мне кое-как на содержание павильона хватает, — рассказала Ольга Петрова.

Владелица НТО добавила, что ранее выдавались договоры аренды. Сейчас их отзывают и больше выдавать не будут. Она уверена, что если бы были долгосрочные договоры, то все требования и предъявляемые властями условия можно было бы учитывать. Это касается благоустройства прилегающей территории, покраски и ремонта павильона.

Ситуация с нестационарными торговыми объектами складывается неоднозначная, рассказал корр. ИА IrkutskMedia один из предпринимателей на условиях анонимности. По его словам, сейчас «захватывают» не только отдельно стоящие павильоны, но и магазины, которые находятся в домах. Бизнесмен уверен, что в Иркутске лоббируют интересы крупного бизнеса.

— Бывают павильоны, которые не следят за своим внешним видом, торгуют ночами… Здесь я согласен, что нужно принимать меры. А к тем, кто исправно выполняет требования, применять такие меры неправильно. На прошлой неделе убрали павильон в Радищева. Он там размещался давно. После того как супермаркет там появился, он сразу был снесен. Микробизнес, а это как раз мы, власти не нужен. Защиты нет: никто нас не слушает: обратиться не к кому. Митинги прошли, но ситуация не поменялась. Только стали еще чаще приходить «письма счастья» (разрыв договоров аренды — прим.ред.), — заявил предприниматель.

Владелец павильона сообщил, что после масштабных проверок, которые стали с завидной регулярностью осуществлять представители власти, он обновил всю торговую линейку НТО, фактически поменял сферу деятельности. Был заключен договор с Бурятским мясокомбинатом на поставку качественных товаров по низкой цене. Однако предприниматель заметил, что, даже несмотря на современный облик павильона, отсутствие алкогольной продукции, у него нет уверенности в дальнейшей работе. Платежный документ, подтверждающий оплату аренды помещения, до сих пор не получен.

Городские власти выбрали выжидательную позицию. Пока в судах ведутся дела о разрыве договоров аренды с павильонами, а предприниматели готовы выходить на митинги, чтобы защищать свой бизнес, администрация предлагает им условия ярмарочной торговли.