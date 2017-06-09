Выжить под бюрократическим бульдозером — предприниматели Иркутска о ситуации с павильонами
Владельцы нестационарных торговых объектов представили свое видение сложившейся в городе проблемы.
Владельцы нестационарных торговых объектов представили свое видение сложившейся в городе проблемы.
Положение малого бизнеса в настоящее время должно идти в лучшую сторону. Во всяком случае об этом говорят высокопоставленные чиновники: главы регионов, министры, мэры, главы МО. В реальности ситуация складывается иначе, особенно для владельцев нестационарных торговых объектов в Иркутска. Как заявила предприниматель Ольга Петрова, условия, в которые поставила городская власть владельцев павильонов, равносильны сносу трактором и фактической ликвидации бизнеса. Митинги, состоявшиеся в апреле текущего года, и советы при мэре, которые проходят без его участия, не могут разрешить накопившиеся проблемы и создать почву для конструктивного диалога. Сейчас владельцы нестационарных торговых объектов Иркутска готовятся к новым боям с «бюрократическим бульдозером» за право остаться на тех местах, где они работают уже почти 20 лет. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Индивидуальный предприниматель, владелец двут павильонов Леонид Миронов работает с 1999 года. Представитель малого бизнеса считает, что в причинах разрывов договоров аренды нет объективных оснований. Он отметил, что бизнес, который создавался почти 20 лет назад, могут уничтожить в одночасье (соответствующие письма уже приходили), вместо того чтобы создавать новое.
— Зачем нужно было рушить то, что создавалось годами? По одному объекту нам сделали замечание, мы исправили. Сейчас была проверка, у нас не зафиксировали нарушение. Мы не злостные нарушители. По второму объекту — у меня были все документы. У меня нет ни одного протокола о нарушениях. Но власть захотела забрать, — констатирует Леонид Миронов.
Предприниматель полагает, что такую ситуацию можно рассматривать как лоббирование интересов торговых центров, которые в кризис простаивают. Таким образом, они получают арендаторов, которые вынуждены будут снимать помещение.
Индивидуальный предприниматель, владелица павильона Ольга Петрова на рынке с 1996 года. Предпринимательница также видит несправедливость в подходе властей к НТО и крупным супермаркетам. Женщина заметила, что послаблений для владельцев павильонов нет. Поэтому они вынуждены выживать в условиях растущих налогов и арендных ставок и закупать продукцию там, где дешевле.
— Нас в такую позицию поставили: налоги высокие, за все нужно платить. Мы же — средний класс. Если нас закрыть, то мы все попадем в нищету, за нами же семьи, люди, которые там работают. Налоги с нас собирают, как за стационарные объекты. Получается, что мы не можем торговать раз мы не стационарные, а налоги уплачиваем по полной. Сейчас мне
Владелица НТО добавила, что ранее выдавались договоры аренды. Сейчас их отзывают и больше выдавать не будут. Она уверена, что если бы были долгосрочные договоры, то все требования и предъявляемые властями условия можно было бы учитывать. Это касается благоустройства прилегающей территории, покраски и ремонта павильона.
Ситуация с нестационарными торговыми объектами складывается неоднозначная, рассказал корр. ИА IrkutskMedia один из предпринимателей на условиях анонимности. По его словам, сейчас «захватывают» не только отдельно стоящие павильоны, но и магазины, которые находятся в домах. Бизнесмен уверен, что в Иркутске лоббируют интересы крупного бизнеса.
— Бывают павильоны, которые не следят за своим внешним видом, торгуют ночами… Здесь я согласен, что нужно принимать меры. А к тем, кто исправно выполняет требования, применять такие меры неправильно. На прошлой неделе убрали павильон в Радищева. Он там размещался давно. После того как супермаркет там появился, он сразу был снесен. Микробизнес, а это как раз мы, власти не нужен. Защиты нет: никто нас не слушает: обратиться не к кому. Митинги прошли, но ситуация не поменялась. Только стали еще чаще приходить «письма счастья» (разрыв договоров аренды — прим.ред.), — заявил предприниматель.
Владелец павильона сообщил, что после масштабных проверок, которые стали с завидной регулярностью осуществлять представители власти, он обновил всю торговую линейку НТО, фактически поменял сферу деятельности. Был заключен договор с Бурятским мясокомбинатом на поставку качественных товаров по низкой цене. Однако предприниматель заметил, что, даже несмотря на современный облик павильона, отсутствие алкогольной продукции, у него нет уверенности в дальнейшей работе. Платежный документ, подтверждающий оплату аренды помещения, до сих пор не получен.
Городские власти выбрали выжидательную позицию. Пока в судах ведутся дела о разрыве договоров аренды с павильонами, а предприниматели готовы выходить на митинги, чтобы защищать свой бизнес, администрация предлагает им условия ярмарочной торговли.
— Единственная правовая процедура, которая позволит остаться на прежнем месте, — организация ярмарки Центрального рынка. То есть вы будете работать до утверждения новой схемы и платить ту же стоимость, что и сейчас, только ЦР, — обратился начальник департамента развития предпринимательства и потребительского рынка администрации Иркутска Евгений Семенов к членам рабочей группы по проблемам НТО.
Предприниматели считают такую меру властей направленной на полную нейтрализацию их бизнеса, поскольку уверенности в их дальнейшей судьбе не будет. Они полагают, что Центральный рынок в любой момент без уведомления может закрыть ярмарку, а павильоны — оказаться вне закона.
— Ярмарка равносильна тому, что нас взять и пустить «под трактор». Нас в любой момент выгонят, — заявила Ольга Петрова.
Снос павильонов не решит проблему, так как многие уйдут «в тень», уверен Леонид Миронов. Предприниматель просит власти начать конструктивную работу, искать компромиссное решение для бизнеса. Ольга Петрова обращает внимание на то, что в городе достаточно мест, где можно разместить без ущерба для всех новые торговые места для павильонов.
«Мы хотим, чтобы нас не трогали, а занимались новыми местами. У нас много проблем: дороги плохие, туалетов во многих школах нет, спортивные комплексы нужны. Я считаю, что на торги должны выставляться новые участки. Город расширяется и такие места никто не занимает. Это будет справедливо, — сказала предприниматель.
Солидарна в требованиях владельцев павильонов руководитель аппарата уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Эвелина Секулович. Представитель
— Если люди говорят обратить на них внимание, безусловно, проблема есть. Когда об этом пишет, говорит 100, 200 предпринимателей, можно сказать, что проблема очень большая. Например, сколько людей обеспечивает доходом один предприниматель? Минимум четыре человека, свою семью. Чаще всего, павильон — семейный бизнес. На самом деле, сегодня уже есть ощущение, что ситуацию со сносом НТО заинтересованы разрешать как региональная власть, так и муниципальная. Вместе с тем жалобы на снос продолжают к нам поступать, как и новые иски о сносе в суды, — заключила Эвелина Секулович.
Руководитель аппарата добавила, что планируется очередная встреча по разрешению этой ситуации, поскольку ликвидация павильонов в городе приведет к негативным последствиям как для бизнеса, для горожан, так и для власти — отсутствие в шаговой доступности удобных магазинов для жителей города, потеря дохода для целых семей, уменьшение перечисленных в бюджет город налогов. Она отметила, что бизнес очень быстро перестраивается и в последнее время стали появляться красивые и уютные павильоны, где нет алкогольной продукции.
Напомним, заседание совета по предпринимательству при мэре столицы Приангарья состоялось 31 мая. Глава областного центра на мероприятии отсутствовал, занимаясь подготовкой к празднованию Дня города. Было рассмотрено несколько вопросов, причем бурные дискуссии вызвала тема по ставке налога на имущество по кадастровой стоимости недвижимости и дальнейшей судьбе нестационарных торговых объектов. И.о. заместителя мэра — председателя комитета экономики Юлия Ашуркова предполагает, что изначальной ставкой нового налога будет коэффициент в 1,3−1,5% для недвижимости свыше 5 тысяч кв. метров с последующим снижением площади объектов и увеличением ставки. В ответ на это председатель совета Иркутского регионального отделения общественной организации «Опора России» Эдуард Яроцкий заметил, что расчеты, которые бы показали реальное положение дел в этом вопросе, отсутствуют, а администрация не может их произвести. Такую ситуацию он назвал «разговором глухого и слепого».
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что митинг