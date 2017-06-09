Ремонт трассы под Железногорском начнется в июле

Сообщается, что в настоящее время завершаются конкурсные процедуры по определению подрядной организации, которая будет выполнять ремонтные работы. В ближайшие дни на этом участке трассы будет проведён текущий ремонт дорожного полотна силами краевого государственного казённого учреждения «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю».

— Мы заинтересованы в скорейшем начале ремонтных работ, — отметил глава ЗАТО Железногорск Вадим Медведев по итогам рабочей встречи с министром транспорта Красноярского края Сергеем Ерёминым. — Есть решение губернатора Красноярского края Виктора Толоконского о завершении ремонта к началу сентября текущего года. Ремонт на этом участке автодороги планируется начать в июле.