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08:24 (мск), источник: ИА Пресс-Лайн

Ремонт трассы под Железногорском начнется в июле

Участок автодороги Железногорск-Красноярск до КПП-1 начнут ремонтировать в июле и завершить работы планируют к началу сентября этого года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Железногорска.

Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что в настоящее время завершаются конкурсные процедуры по определению подрядной организации, которая будет выполнять ремонтные работы. В ближайшие дни на этом участке трассы будет проведён текущий ремонт дорожного полотна силами краевого государственного казённого учреждения «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю».

— Мы заинтересованы в скорейшем начале ремонтных работ, — отметил глава ЗАТО Железногорск Вадим Медведев по итогам рабочей встречи с министром транспорта Красноярского края Сергеем Ерёминым. — Есть решение губернатора Красноярского края Виктора Толоконского о завершении ремонта к началу сентября текущего года. Ремонт на этом участке автодороги планируется начать в июле.

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