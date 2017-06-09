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09:34 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Пермском крае снижена плата за ОДН

ПЕРМЬ, 9 июня, ФедералПресс. Согласно федеральному законодательству с 1 января 2017 года расходы на содержание общего имущества в многоквартирных домах (ОДН) перенесены из коммунальных услуг в жилищные, сообщает пресс-служба администрации Пермского края.

До 1 июня регионы должны были разработать и принять новые тарифы и новый порядок применения нормативов на содержание общего имущества в многоквартирных домах. В Пермском крае по поручению врио губернатора Максима Решетникова Региональная служба по тарифам проанализировала действующие тарифы. Был произведен обоснованный расчет новых нормативов.

В среднем, в зависимости от категории жилых домов, снижение платежей за ОДН на одну квартиру составит от 7 до 150 рублей.

Новый порядок будет работать в интересах собственников жилья. «Оплачивать ресурсы, потребленные сверх норматива, теперь будут управляющие компании (УК)», — пояснил суть Решетников. Законом предусмотрена возможность штрафовать УК в пользу собственников жилья, если УК начислят плату за ОДН некорректно.

В РСТ уверены: новые правила игры будут стимулировать УК и ТСЖ работать над энергосбережением. При прошлой схеме все затраты на ОДН, включая потери в сетях, распределялись между собственниками помещений в многоквартирных домах.

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