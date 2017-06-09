Готовность Ворошиловского моста в Ростове достигла 88%

Согласно информации из официальных источников, открыть движение по обновленному мосту должны 13 сентября — в день празднования 80-летия Ростовской области.

Напомним, реконструкция Ворошиловского моста началась в октябре 2014 года. По информации донских властей, ее стоимость оценивается в 6,3 млрд рублей.

В рамках реконструкции взамен старого моста, от которого осталась только фундаментная часть, фактически построено два новых.