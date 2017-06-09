Что будет с ценами на жилье в Алматы этим летом

«В настоящее время предложений становится больше, и поступают они от крупных компаний. Приход одной из них, столичной стройфирмы, привел к перекраиванию алматинского рынка недвижимости. Что касается спроса, то к некоторому его росту приведут запуск жилищных госпрограмм, субсидирование ставок по ипотеке, рассрочка от застройщиков. Цены однозначно не повысятся, но могут незначительно снизиться ближе к осени. Хотя обычно девелоперы больше склонны не саму стоимость снижать, а предоставлять какие-то бонусы в виде фиксированной рассрочки, акций, подарков», — говорит Катен.

Средняя цена предложений жилья в Алматы к началу лета снизилась до 339,6 тысячи тенге за квадрат. При этом, судя по данным, полученным путем технического анализа, есть вероятность, что стоимость единицы площади может приблизиться к очередному рубежу — 320 тысяч тенге за квадратный метр. Портал «Крыша» выяснил у экспертов, по какому сценарию будут развиваться события и с какими проблемами могут столкнуться продавцы и покупатели этим летом.

На вторичном рынке, по словам эксперта, ожидается планомерная корректировка цен вниз, но не более чем на пять процентов. Основным фактором, влияющим на цены вторичного жилья, является большое количество предложений от застройщиков. В среднем вторичное жилье должно быть дешевле нового на 20 процентов. Партнер группы компаний «Центр оценки» Бауыржан Бектаев также говорит, что на летний период скорее стоит ожидать некоторой стабильности или снижения цен, нежели ожидать их роста.

«За последние полгода мы наблюдаем тенденцию по снижению стоимости жилья в пределах 10 процентов. Стоимость первичного жилья экономкласса, которое кредитуется “Жилстройсбербанком”, скорее всего, не претерпит изменений, так как банк обеспечивает им определенный поток денежной массы. При этом в более дорогом сегменте недвижимости снижение цен вполне вероятно по причине отсутствия высокого спроса. Некоторые застройщики с начала года уже уменьшили стоимость квадрата, проводят акции и прочие реанимационные мероприятия для увеличения продаж, однако население не будет торопиться с покупкой, пока существует риск снижения цен», — считает эксперт.

Тем, кто собирается покупать квартиру, советует подождать до конца лета, исходя из тенденции снижения цен, а при покупке не забывать торговаться.

«В настоящее время по нашим наблюдениям торг варьируется в пределах 5−20 процентов в зависимости от объекта, ситуации и срока его экспликации. То есть недвижимость, которая была выставлена на продажу сравнительно недавно и чьи собственники еще не поняли настроений рынка, скорее всего, будет реализована с дисконтом до 20 процентов от стартовой цены. Касательно срока экспликации говорить сложно, но он явно увеличился. К примеру, большие дома продаются уже более года, по коммерческим объектам ситуация такая же: крупные объекты реализуются более одного, а порой и двух лет, квартиры — в пределах от трех месяцев до года в зависимости от адекватности ценового предложения продавца», — заключает партнер группы компаний «Центр оценки».

Вице-президент ОАРК Нина Лукьяненко ожидает, что летом продолжится снижение цен на вторичку, а стоимость первички останется на прежнем уровне.

«При этом количество сделок не увеличится. В первом случае пределы снижения зависят от аппетитов продавца и от того, насколько изначально была завышена стартовая цена. По отдельным видам объектов уже сформировалась нижняя планка стоимости, по которой они продаются обязательно. Соответственно, если наблюдать цены сделок на такое жилье, то на протяжении полугода наблюдается стагнация», — отмечает Лукьяненко.

Вице-президент ОАРК также добавляет, что если нет строй необходимости в покупке, то торопиться не стоит.