Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Французы высказались о Ялте по приезду в Крым
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Кремль ответил на идею Кудрина сократить чиновников на треть
Американка родила девочку размером с 9-месячного ребенка
52-летняя Ирина Безрукова кардинально сменила имидж (фото)
Как спросить со шторма: москвичи подсчитывают ущерб Как отремонтировать машину или дом, если страховщики отказываются платить?
Аглая Тарасова сыграла дочь диссидента в сериале: первые кадры
«Фабрика звезд» возвращается на телеэкраны
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Как не платить за услуги ЖКХ во время отпуска?
39-летняя Максакова показала стройные ноги в мини - СМИ
СМИ: воинственность Киева достигла небывалых высот
Дженнифер Лопес показала, как выглядит без макияжа
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
Опасного снайпера ВСУ ликвидировали пулеметом «Утес» - СМИ
ВСУ двумя ударами вынесут войска РФ – депутат Рады
Фото дня: в Китае открыли мегадорогу
Новый «Туарег»: фото без камуфляжа
Фоторепортажи
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
10Последний звонок-2017 в России
10:48 (мск), источник: Tengrinews

Что будет с ценами на жилье в Алматы этим летом

Средняя цена предложений жилья в Алматы к началу лета снизилась до 339,6 тысячи тенге за квадрат. При этом, судя по данным, полученным путем.

Источник: Tengrinews

Средняя цена предложений жилья в Алматы к началу лета снизилась до 339,6 тысячи тенге за квадрат. При этом, судя по данным, полученным путем технического анализа, есть вероятность, что стоимость единицы площади может приблизиться к очередному рубежу — 320 тысяч тенге за квадратный метр. Портал «Крыша» выяснил у экспертов, по какому сценарию будут развиваться события и с какими проблемами могут столкнуться продавцы и покупатели этим летом.

Председатель правления Aristan Group Бахытбек Катен не ждет существенных котировок цен на первичное жилье.

«В настоящее время предложений становится больше, и поступают они от крупных компаний. Приход одной из них, столичной стройфирмы, привел к перекраиванию алматинского рынка недвижимости. Что касается спроса, то к некоторому его росту приведут запуск жилищных госпрограмм, субсидирование ставок по ипотеке, рассрочка от застройщиков. Цены однозначно не повысятся, но могут незначительно снизиться ближе к осени. Хотя обычно девелоперы больше склонны не саму стоимость снижать, а предоставлять какие-то бонусы в виде фиксированной рассрочки, акций, подарков», — говорит Катен.

Читайте также
Как действуют мошенники на рынке недвижимости

На вторичном рынке, по словам эксперта, ожидается планомерная корректировка цен вниз, но не более чем на пять процентов. Основным фактором, влияющим на цены вторичного жилья, является большое количество предложений от застройщиков. В среднем вторичное жилье должно быть дешевле нового на 20 процентов. Партнер группы компаний «Центр оценки» Бауыржан Бектаев также говорит, что на летний период скорее стоит ожидать некоторой стабильности или снижения цен, нежели ожидать их роста.

«За последние полгода мы наблюдаем тенденцию по снижению стоимости жилья в пределах 10 процентов. Стоимость первичного жилья экономкласса, которое кредитуется “Жилстройсбербанком”, скорее всего, не претерпит изменений, так как банк обеспечивает им определенный поток денежной массы. При этом в более дорогом сегменте недвижимости снижение цен вполне вероятно по причине отсутствия высокого спроса. Некоторые застройщики с начала года уже уменьшили стоимость квадрата, проводят акции и прочие реанимационные мероприятия для увеличения продаж, однако население не будет торопиться с покупкой, пока существует риск снижения цен», — считает эксперт.

Тем, кто собирается покупать квартиру, советует подождать до конца лета, исходя из тенденции снижения цен, а при покупке не забывать торговаться.

«В настоящее время по нашим наблюдениям торг варьируется в пределах 5−20 процентов в зависимости от объекта, ситуации и срока его экспликации. То есть недвижимость, которая была выставлена на продажу сравнительно недавно и чьи собственники еще не поняли настроений рынка, скорее всего, будет реализована с дисконтом до 20 процентов от стартовой цены. Касательно срока экспликации говорить сложно, но он явно увеличился. К примеру, большие дома продаются уже более года, по коммерческим объектам ситуация такая же: крупные объекты реализуются более одного, а порой и двух лет, квартиры — в пределах от трех месяцев до года в зависимости от адекватности ценового предложения продавца», — заключает партнер группы компаний «Центр оценки».

Вице-президент ОАРК Нина Лукьяненко ожидает, что летом продолжится снижение цен на вторичку, а стоимость первички останется на прежнем уровне.

«При этом количество сделок не увеличится. В первом случае пределы снижения зависят от аппетитов продавца и от того, насколько изначально была завышена стартовая цена. По отдельным видам объектов уже сформировалась нижняя планка стоимости, по которой они продаются обязательно. Соответственно, если наблюдать цены сделок на такое жилье, то на протяжении полугода наблюдается стагнация», — отмечает Лукьяненко.

Вице-президент ОАРК также добавляет, что если нет строй необходимости в покупке, то торопиться не стоит.

«Все зависит от самого объекта и условий покупателя. Ну и от того, кто чего ждет. Дешевую ипотеку? К августу вряд ли она появится, если не говорить об ипотеке в рамках “Нурлы жер”. Когда построят новое недорогое жилье? Думаю, к этому времени не успеют. Хотя строительство каких-то объектов, пожалуй, продвинется к завершению. Но ближе к вводу в эксплуатацию останется не так много вариантов, что будут интересны по расположению, площади и цене. По поводу запуска субсидирования по ипотеке скажу так: данный факт обязательно повлияет на структуру и величину спроса. Но ведь это распространяется не на любой объект. Поэтому многим продавцам не стоит обольщаться в ожидании резкого роста активности покупателей и, соответственно, предполагать, что цены пойдут вверх», — уверена Лукьяненко.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейф с деньгами и золотом вытащили из квартиры в ЮКО
Эрдоган одобрил отправку турецких военных в Катар
МИД требует решить вопрос с дачами в США до встречи президентов
ООН подсчитала примерную численность боевиков ИГ
В Японии императору разрешили отречься от престола
«Коммерсант» узнал о массовом оттоке российских пилотов в Азию
Британские консерваторы лишились парламентского большинства
Саудовская Аравия извинилась за отказ игроков от минуты молчания
Спорт
СМИ: Китайский клуб предложил «Реалу» €200 млн за Роналду По информации источника, руководство китайского клуба намерено на следующей неделе вылететь в Мадрид, чтобы встретиться с президентом «Реала»
Авто
В Петербурге у байкера на ходу выпало 12 миллионов рублей Купюры разлетелись по проезжей части. Почти все из них почти сразу растащили очевидцы произошедшего
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Боярская, Ходченкова и Ревва на открытии «Кинотавра-2017» 7 июня в Сочи стартовал 28-й кинофестиваль «Кинотавр», торжественную церемонию открытия которого посетили главные звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Как обустроить маленький домик: 10 классных идей
За сортировку мусора будут давать скидки на оплату ЖКУ
На рынок Петербурга вывели на треть больше жилья
Леди
Какие купальники сейчас в моде (фото) Ложная скромность — лучшее определение для купальников этого лета.
Дети
Американка родила девочку размером с 9-месячного ребенка Малышка оказалась такой крупной, что родителям пришлось срочно закупить одежду и подгузники, рассчитанные на девятимесячных детей.
Все о ремонте
В интерьер вернулась мода на 1970-е
Как оформить открытый балкон: 12 идей
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
Как обустроить квартиру-студию: 10 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь