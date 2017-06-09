«Нижегородский Теплоход» построил два водолазных катера в рамках контракта с минобороны РФ

Контракт, который «Нижегородский Теплоход» выполняет с 2013 года, предусматривает строительство 22 катеров комплексного аварийно-спасательного обеспечения проекта 23040. Из них 18 катеров уже поставлены заказчику, в том числе 17-ый и 18-ый 22 мая 2017 года отправились в порт приписки — город Североморск Мурманской области. Сейчас они доставлены к месту прохождения службы.

Как сообщил собеседник агентства, 8 июня 2017 года на «Нижегородском Теплоходе» состоялся спуск на воду еще двух судов в рамках этого контракта — 19-го (РВК-1239) и 20-го (РВК-2130). Летом они пройдут ходовые испытания и после этого будут переданы Тихоокеанскому флоту.

Собеседник сообщил также, что строительства последних двух катеров по этому контракту пока не началось — это произойдет в следующем году.

СПРАВКА

Катер проекта 23040 разработан на «Нижегородском теплоходе». Сейчас суда этого проекта проходят службу в составе Черноморского, Балтийского, Тихоокеанского, Северного флотов и Каспийской флотилии. По сравнению с предыдущим поколением водолазных катеров проект 23040 получил дополнительные функции и оборудование, которые позволяют ему выполнять кроме стандартных водолазных операций на глубинах до 60 метров при волнении моря до трех балов обследовательские работы с помощью штатного малогабаритного телеуправляемого необитаемого подводного аппарата и буксируемого гидролокатора.

Кроме того, предусмотрена возможность тушения пожаров на кораблях и судах, плавучих и береговых объектах высотой до 30 метров, откачка воды с аварийного судна и выдача электропитания на аварийное судно.

«Завод Нижегородский Теплоход» является производителем судов речного и морского регистра. В перечне выпускаемой продукции — нефтеналивные баржи и буксиры, тральщики и минные заградители, плавучие краны, дноуглубительные суда, понтоны, паромы, шлюзовые ворота, наплавные мосты, патрульные, прогулочные, рейдовые водолазные катера, сухогрузы.