Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: власти готовят атаку на рубль
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Светская Москва: жена Малахова «отплясывала как в последний раз»
Сын Аллы Пугачевой скучает по маме (видео)
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
«Аэрофлот» проведет фотоконкурс для пассажиров ко Дню РоссииМОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" в День России запустит конкурс на лучшую праздничную фотографию "Россия всегда со мной" в социальных сетях "ВКонтакте" и Facebook. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Аглая Тарасова сыграла дочь диссидента в сериале: первые кадры
«Фабрика звезд» возвращается на телеэкраны
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Как не платить за услуги ЖКХ во время отпуска?
39-летняя Максакова показала стройные ноги в мини - СМИ
СМИ: воинственность Киева достигла небывалых высот
52-летняя Ирина Безрукова кардинально сменила имидж (фото)
Юная модель отметила годовщину свадьбы с 63-летним миллиардером
Опасного снайпера ВСУ ликвидировали пулеметом «Утес» - СМИ
ВСУ двумя ударами вынесут войска РФ – депутат Рады
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
15Happy Birthday, Mr. President
10Шестидневная война
09:30 (мск), источник: ТАСС

Японская Softbank приобретает производителя робототехники Boston Dynamics

ТОКИО, 9 июня. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Крупная телекоммуникационная японская компания SoftBank достигла соглашения о приобретении американского производителя робототехники Boston Dynamics. Об этом говорится в распространенном совместном заявлении компаний.

Сумма сделки и другие подробности не раскрываются.

«Сейчас есть много вещей, которые мы не можем решить за счет человеческих способностей. Умные роботы станут ключевым фактором нового этапа информационной революции, а Boston Dynamics — это лидер в данной области. Мы ожидаем от них поддержки в деле развития робототехники, что может помочь сделать нашу жизнь проще, безопаснее и эффективнее», — отметил генеральный директор SoftBank Масаёси Сон.

Также SoftBank объявил о покупке компании по производству роботов Schaft, которая была создана в 2012 году при Токийском университете.

Основанная в 1981 году SoftBank является одним из крупнейших телекоммуникационных корпораций Японии. Она также работает в сфере маркетинга и финансов. Ее гендиректор с капиталом в размере $17,7 млрд занимает 82-е место в списке самых богатых людей мира по версии журнала Forbes, в отдельном рейтинге японских миллиардеров он находится на второй позиции.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Британские консерваторы лишились парламентского большинства
Сирия обвинила коалицию в гибели мирных жителей при авиаударе
МИД требует решить вопрос с дачами в США до встречи президентов
ООН подсчитала примерную численность боевиков ИГ
В Японии императору разрешили отречься от престола
«Коммерсант» узнал о массовом оттоке российских пилотов в Азию
Британские консерваторы лишились парламентского большинства
Саудовская Аравия извинилась за отказ игроков от минуты молчания
Спорт
СМИ: Китайский клуб предложил «Реалу» €200 млн за Роналду По информации источника, руководство китайского клуба намерено на следующей неделе вылететь в Мадрид, чтобы встретиться с президентом «Реала»
Авто
В Петербурге у байкера на ходу выпало 12 миллионов рублей Купюры разлетелись по проезжей части. Почти все из них почти сразу растащили очевидцы произошедшего
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Боярская, Ходченкова и Ревва на открытии «Кинотавра-2017» 7 июня в Сочи стартовал 28-й кинофестиваль «Кинотавр», торжественную церемонию открытия которого посетили главные звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
На заводской башне в Петербурге разместят смотровую площадку
Эксперты рассказали о дешевых «трешках» в Петербурге
На рынок Петербурга вывели на треть больше жилья
Леди
История парфюмерии: какие духи были в моде 100 с лишним лет назад С чего начиналась парфюмерия и какие ароматы определили историю ее развития в XIX веке - в колонке парфюмерного критика
Дети
Американка родила девочку размером с 9-месячного ребенка Малышка оказалась такой крупной, что родителям пришлось срочно закупить одежду и подгузники, рассчитанные на девятимесячных детей.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь