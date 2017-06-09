Яблоки и черешню из Узбекистана задержали в аэропорту Хабаровска

Общий вес груза — 70,9 килограмма, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Пассажиры пытались провезти в ручной клади свежие яблоки, изюм, курагу, черешню, абрикосы, дыни, а также овощи и рис. Приезжие нарушили временные ограничения на ввоз продукции из Узбекистана.