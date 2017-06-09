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10:26 (мск), источник: Губерния онлайн

Яблоки и черешню из Узбекистана задержали в аэропорту Хабаровска

Специалисты управления Россельхознадзора по краю и ЕАО задержали в аэропорту Хабаровска запрещенную продукцию из Узбекистана.

Общий вес груза — 70,9 килограмма, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Пассажиры пытались провезти в ручной клади свежие яблоки, изюм, курагу, черешню, абрикосы, дыни, а также овощи и рис. Приезжие нарушили временные ограничения на ввоз продукции из Узбекистана.

«Ограничения были введены 16 апреля 2012 года в связи с систематическими выявлениями в подкарантинной продукции карантинных для Российской Федерации объектов и риском распространения вредных организмов на территории России», — отмечается в сообщении пресс-службы. Вся продукция будет уничтожена в пункте пропуска.

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