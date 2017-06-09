Яблоки и черешню из Узбекистана задержали в аэропорту Хабаровска
Специалисты управления Россельхознадзора по краю и ЕАО задержали в аэропорту Хабаровска запрещенную продукцию из Узбекистана.
Специалисты управления Россельхознадзора по краю и ЕАО задержали в аэропорту Хабаровска запрещенную продукцию из Узбекистана.
Общий вес груза — 70,9 килограмма, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Пассажиры пытались провезти в ручной клади свежие яблоки, изюм, курагу, черешню, абрикосы, дыни, а также овощи и рис. Приезжие нарушили временные ограничения на ввоз продукции из Узбекистана.
«Ограничения были введены 16 апреля 2012 года в связи с систематическими выявлениями в подкарантинной продукции карантинных для Российской Федерации объектов и риском распространения вредных организмов на территории России», — отмечается в сообщении