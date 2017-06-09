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10:25 (мск), источник: VN.ru

Повышение цен на проезд в маршрутках ждет новосибирцев

На этой неделе сразу в нескольких маршрутных такси появились объявления о скором повышении стоимости проезда. Насколько вырастет тариф и с чем это связано, выяснил корреспондент «ВН».

«Уважаемые пассажиры, с 16 июня в связи с неоднократным повышением цен на моторное топливо, запчасти и микроавтобусы стоимость проезда составит 30 рублей» — объявления такого плана появились, в частности, на маршрутах № 18, 44а, 29, 45. То есть ровно через неделю этот вид транспорта подорожает сразу на 5 (!) рублей.

Владельцы «газелек» называют свое решение вынужденным. Мол, цена не менялась уже несколько лет, а затраты растут постоянно.

— Сегодня частные перевозчики хотят, чтобы был установлен более высокий тариф, но при этом показывают заработную плату водителей в семь — десять тысяч рублей, что нереально в наших условиях. Для обоснования роста стоимости проезда перевозчикам необходимо аргументировать свою позицию, то есть представить доходную и расходную части деятельности транспортных предприятий, — пояснил заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Валерий Ильенко.

Однако частники этого не сделали. Но благодаря федеральному закону у них есть полное право самостоятельно устанавливать тариф, не обосновывая его. Несколько перевозчиков таким правом уже воспользовались, однако в скором времени вернули прежний размер платы за проезд.

Опубликовано в газете «Вечерний Новосибирск» № 23 от 9 июня 2017 года.

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