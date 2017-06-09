Во Владивостоке накрыли точку круглосуточной торговли спиртом
Суррогат продавался на Луговой.
Суррогат продавался на Луговой.
Во Владивостоке на площади Луговой правоохранители «накрыли’торговую точку, в которой круглосуточно продавали
В магазине «Продукты 24» без вывески, напротив остановки общественного транспорта, в котором незаконную предпринимательскую деятельность осуществляет уроженка Средней Азии, выявлено хранение и реализация «Медицинского антисептического раствора», 95% и «Этилового спирта», 95% в количестве по 140 штук.
Там же в большом количестве обнаружена алкогольная продукция, продажа которой осуществляется без соответствующей лицензии.
Нелегальная алкогольная и непищевая продукция арестована, к продавцу будут применены предусмотренные законодательством санкции.