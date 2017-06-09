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11:04 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке накрыли точку круглосуточной торговли спиртом

Суррогат продавался на Луговой.

Во Владивостоке на площади Луговой правоохранители «накрыли’торговую точку, в которой круглосуточно продавали из-под полы суррогат спирта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Изъято 28 литров суррогата.

В магазине «Продукты 24» без вывески, напротив остановки общественного транспорта, в котором незаконную предпринимательскую деятельность осуществляет уроженка Средней Азии, выявлено хранение и реализация «Медицинского антисептического раствора», 95% и «Этилового спирта», 95% в количестве по 140 штук.

Там же в большом количестве обнаружена алкогольная продукция, продажа которой осуществляется без соответствующей лицензии.

Нелегальная алкогольная и непищевая продукция арестована, к продавцу будут применены предусмотренные законодательством санкции.

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