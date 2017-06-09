Рольбинов: Гостиницу в сквере у областной прокуратуры к ЧМ-2018 не получится сдать вовремя
Гостиничный комплекс, который строится в сквере у областной прокуратуры к ЧМ-2018, сдать вовремя не получится. Об этом заявил врио
Гостиничный комплекс, который строится в сквере у областной прокуратуры к ЧМ-2018, сдать вовремя не получится. Об этом заявил врио
Отель «Домина Калининград» размещен в границах улиц Горького, Ракитная и Партизанская.
— Вряд ли можем вовремя сдать. Есть дополнительные гостиницы, на которые планируем поменять. Для замены предлагаем четырехзвездочный отель Marton Palace, — пояснил Рольбинов.
В марте 2017 года
Четырёхзвездочную гостиницу в сквере у «Эпицентра» в Калининграде строит итальянская сеть Domina Hotels and Resorts. «Домина Калининград» будет представлять собой гостиничный комплекс на 9 этажей и 172 номера.