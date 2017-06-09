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10:36 (мск), источник: СуперОмск

Омский банк СИБЭС оперативно признали банкротом

Арбитражный суд Омской области объявил банк «СИБЭС» банкротом. Конкурсным управляющим суд назначил Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов», сообщают «Коммерческие вести».

Напомним, Центробанк РФ 28 апреля отозвал у банка лицензию, а 10 мая подал заявление о признании его несостоятельным.

Филиалы банка располагались, помимо Омска, также в Новосибирске, Москве и Белгороде. «СИБЭС» занимал 352 место в банковской системе России.

Согласно данным ЦБ, АО Банк «СИБЭС» проводил фиктивные сделки по замене активов с целью сокрытия «недостачи денежных средств в кассе и реального финансового положения банка». Ему также вменялось манипулирование отчетными данными в целях преднамеренного банкротства и сомнительные транзитные операции клиентов.

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