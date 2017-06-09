Омский банк СИБЭС оперативно признали банкротом

Напомним, Центробанк РФ 28 апреля отозвал у банка лицензию, а 10 мая подал заявление о признании его несостоятельным.

Филиалы банка располагались, помимо Омска, также в Новосибирске, Москве и Белгороде. «СИБЭС» занимал 352 место в банковской системе России.

Согласно данным ЦБ, АО Банк «СИБЭС» проводил фиктивные сделки по замене активов с целью сокрытия «недостачи денежных средств в кассе и реального финансового положения банка». Ему также вменялось манипулирование отчетными данными в целях преднамеренного банкротства и сомнительные транзитные операции клиентов.