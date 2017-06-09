На пяти волгоградских магистралях восстанавливают колодцы и ливнеприемники

Всего в рамках уже заключенных муниципальных контрактов в Волгограде будет восстановлено 860 горловин колодцев и ливнеприемников на 22 улицах.

Подрядные организации выполнили наращивание порядка 150 горловин водопроводных колодцев и ливнеприемников на улицах Домостроителей, Ленкоранской и Краснознаменской. На улице Кубинской и Кубанской работы по выставлению и замене люков полностью завершены.

В мэрии Волгограда предупредили водителей, что пока не уложен финишный слой асфальта горловины восстановленных колодцев будут подняты над уровнем проезда.