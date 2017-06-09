Ветхие здания в Ростове завесят баннерами к ЧМ-2018

«Помимо этих 67 фасадов у нас в разработке находится проектная документация еще на 112 фасадов. В основном это здания в центральной части Ростова. Те здания, что находятся в аварийном состоянии или подлежат сносу — мы завесим баннерами, чтобы они не портили вид», — добавил он.

Ранее о том, ветхие дома в центре Ростова могут быть завешены баннерами, рассказывал бывший заместитель главы администрации Ростова по вопросам ЖКХ Владимир Арцыбашев.

Напомним, что на ремонт 67 крыш и фасадов зданий в Ростове из средств регионального бюджета было направлено 302,4 млн руб.