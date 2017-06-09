Алиханов поручил организовать видеонаблюдение за ремонтом Высокого моста

Как сообщил врио вице-премьера Александр Рольбинов, работы на объекте ведут круглосуточно. Техническое движение по путепроводу планируют открыть в октябре. Антон Алиханов попросил установить на мосту видеокамеры и организовать к ним общий доступ. «Я проезжал, видел, что там ночью работают, но хотелось бы иметь постоянный доступ. И сделайте (камеры, — прим. Калининград.Ru) их открытыми», — поручил Алиханов.

Реконструкция Высокого моста началась в июне 2016 года. Дорожный объект разобрали, на его месте появится новое сооружение. Изначально мост планировали открыть в мае 2017 года, однако из-за корректировки проекта сроки перенесли на октябрь.

Кроме того, 11 мая для проезда закрыли мост Деревянный Движение транспорта по нему запустят только в конце 2017 года. После закрытия Деревянного моста Остров оказался практически отрезанным от главных магистралей Калининграда.