Алиханов поручил организовать видеонаблюдение за ремонтом Высокого моста
Врио губернатора Антон Алиханов попросил организовать видеонаблюдение за ремонтными работами на Высоком мосту. Вопрос обсуждался на оперативном совещании в пятницу, 9 июня.
Врио губернатора Антон Алиханов попросил организовать видеонаблюдение за ремонтными работами на Высоком мосту. Вопрос обсуждался на оперативном совещании в пятницу, 9 июня.
Как сообщил врио
Реконструкция Высокого моста началась в июне 2016 года. Дорожный объект разобрали, на его месте появится новое сооружение. Изначально мост планировали открыть в мае 2017 года, однако
Кроме того, 11 мая для проезда закрыли мост Деревянный Движение транспорта по нему запустят только в конце 2017 года. После закрытия Деревянного моста Остров оказался практически отрезанным от главных магистралей Калининграда.