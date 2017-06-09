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10:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Курс доллара превысил 57 рублей

Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже в пятницу, 9 июня, вырос на 11 копеек и составил 57,02 рубля, по состоянию на 10:05 мск. Курс евро вырос на одну копейку до 63,81 рубля. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Источник: Reuters

Ослабление российской валюты наблюдается на фоне небольшого снижения цен на нефть. Баррель нефти марки Brent на лондонской бирже ICE подешевел на 0,4 процента до 47,66 доллара.

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Как отмечает главный аналитик Банка «Глобэкс» Виктор Веселов, комментарий которого приводится на сайте «Финама», есть предположение, что статистика по числу активных буровых вышек в США покажет их увеличение. Это поспособствует снижению нефтяных цен. По словам эксперта, перед длинными выходными инвесторы предпочтут уйти в доллары, чтобы снизить риски по сырьевым валютам.

Цена нефти демонстрирует стабилизацию на азиатских торгах, но скорее всего, она снизится во время американской сессии, полагает аналитик.

В июне эксперты, опрошенные «Лентой.ру» предсказали ослабление рубля во второй половине 2017 года. В апреле министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что базовый прогноз его ведомства предусматривает падение цен на нефть до 40 долларов за баррель и рост курса американской валюты до 68 рублей. При сохранении текущих нефтяных котировок стоимость доллара составит 62 рубля.

Комментарии
6
А Б
Зависимость стоимости доллара от цены нефти ещё раз наглядно подтверждает сырьевой характер экономики РФ. Эта ситуация не меняется десятилетиями, несмотря на неоднократные заявления властей о необходимости ухода от наркотической зависимости экономики от энергоносителей.
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Леонид Барковский
Да фигня все это... это когда доллар стоил шесть рублей, то рост на "пятак", вызывал у барыг истерику. А сейчас, 56, 57, 58 или 59 - да и шут с ним.))))
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валерий маютин
радость для уралиберастов пятоколонников.......теперь госдеповские подачки, дороже на рубли поменяют......:-))))
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Кареевский о том, почему цены на нефть «держат» низкими
8 июня© Ньюстюб
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