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11:16 (мск), источник: Новый Калининград

КЖД меняет расписание пригородных поездов 12 июня

В День России, который в этом году отмечается в понедельник, пригородные поезда будут курсировать по расписанию «выходного дня». Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пятницу сообщили в пресс-службе КЖД.

Источник: Новый Калининград

На Светлогорском и Зеленоградском направлениях в понедельник будут курсировать 32 пригородных поезда.

На Балтийском направлении назначается утренний поезд со временем отправления из Калининграда в 9:05, из Балтийска — в 16:35.

На Черняховском направлении в этот день будет курсировать поезд со временем отправления из Калининграда в 8:50, из Черняховска — в 12:40.

На Мамоновском направлении 12 июня маршрут утреннего поезда, который отправляется из Калининграда в 9:35, продлевается до станции Мамоново. Обратно поезд отправится в 16:20.

На Советском направлении в воскресенье вечерние поезда отменяют. 12 июня, в понедельник, на этом направлении отменяется утренний поезд, но назначается вечерний поезд «выходного дня» отправлением из Советска в 18:01. Из Калининграда в Советск в праздничный день поезд отправится по обычному расписанию — в 18:20.

Также 12 июня отменяется курсирование рельсобусов на внутригородских маршрутах.

С 13 июня пригородные поезда на всех направлениях будут курсировать по обычному расписанию.

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