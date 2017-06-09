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11:24 (мск), источник: NewsKo

Правительство Кировской области просубсидирует авиарейсы в Пермь

В 2017 году правительство Кировской области будет предоставлять субсидии на авиаперелёты по специальному тарифу на ряде маршрутов, в том числе Киров-Пермь, а также Киров-Уфа и Киров-Нижний Новгород. Об этом сообщается на сайте правительства Кировской области.

Как сообщил и.о. министра транспорта Кировской области Михаил Поршнев, по предварительным расчётам, субсидирование этих направлений потребует 10,3 млн руб. в год. На заседании Заксобрания Кировской области в мае были приняты соответствующие изменения в областной закон «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», в результате которых были увеличены расходы на предоставление субсидии из областного бюджета российским авиакомпаниям.

Напомним, всего регионам Приволжского федерального округа в феврале 2017 года была предоставлена дополнительная субсидия из федерального бюджета на осуществление региональных воздушных перевозок в размере 250 млн руб. Так, в Пермском крае в апреле на заседании краевого правительства и.о. министра транспорта Николай Уханов сообщил, что краевые власти готовы субсидировать перелёты из Перми в Краснодар и Минеральные Воды с июня по декабрь 2017 года. Рейсы будут выполняться дважды в неделю по фиксированной цене.

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