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12:18 (мск), источник: Sputnik.by

Россельхознадзор ввел усиленный контроль для 9 заводов РБ

Поводом стало обнаружение бактерий листерии и сальмонеллы в мясопродукции и мясе птицы, антибиотиков — в молоке и сыворотке.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 июн — Sputnik. Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль в отношении девяти белорусских предприятий по производству мясной и молочной продукции, говорится в сообщении на сайте российского надзорного ведомства.

Ранее, со 2 июня, Россельхознадзор ввел режим усиленного контроля за 5 белорусскими предприятиями. Под контроль попали «Кобринская птицефабрика», «Молодечненский молочный комбинат», производственный цех «Скидель» предприятия «Молочный мир», «Слонимский мясокомбинат», а также «Копыльский филиал» «Слуцкого сыродельного комбината».

Как отмечается в сообщении, в результате проверок белорусской продукции под усиленный контроль попала продукция следующих предприятий:

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ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» (выявление бактерий рода сальмонелла и бактерий рода Listeria monocytogenes в мясе птицы); ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», филиал «Мостовский кумпячок» (выявление бактерий рода Listeria monocytogenes в свинине); ОАО «Гомельский мясокомбинат» (выявление незаявленного ДНК (курица домашняя) в готовых мясных изделиях); ОАО «Лунинецкий молочный завод» (выявление в сухом обезжиренном молоке наличия остатков офлоксацина и тилозина); ОАО «Молочный мир» (выявление в сухой молочной сыворотке наличия остатков линкомицина); ЗАО «Партнер и К» (выявление бактерий рода Listeria monocytogenes в говядине); ООО «Праймилк» (выявление в сухой молочной сыворотке наличия остатков норфлоксацина, линкомицина и ципрофлоксацина); Клецкий филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (выявление в сухом молоке наличия остатков норфлоксацина и ципрофлоксацина); Любанский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» (выявление в сухой молочной сыворотке наличия остатков тилозина).

В Россельхознадзоре отмечают, что поступившая в РФ белорусская продукция животного происхождения не соответствовала нормам и требованиям РФ и ЕАЭС.

Как ранее сообщал Sputnik, Россельхознадзор недавно принял решение отменить ряд ограничений, введенных в отношении поставок в РФ продукции некоторых предприятий Беларуси, однако одновременно решил ввести новые ограничения и режим усиленного лабораторного контроля в отношении ряда компаний.

В апреле российская служба провела инспекцию 18 белорусских предприятий, производящих мясную, молочную и рыбную продукцию, на соответствие требованиям ЕАЭС. В начале мая в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси сообщили, что подготовили ответы на замечания экспертов Россельхознадзора по итогам этой проверки.

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