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12:06 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Объявлены торги на строительство развязки в Тихих Зорях

Источник финансирования — краевой бюджет.

В Красноярске объявлены торги на строительство дорожной развязки с четвертого моста, которая обеспечит проезд в микрорайон Тихие Зори, и, в частности, к ледовому дворцу «Платинум-Арена». Информация об аукционе опубликована на портале госзакупок.

Заявки будут приниматься до 26 июня. Начальная (максимальная) цена контракта — 330,7 млн рублей, из них 162 млн необходимо будет освоить в 2017 году, 168 млн — в 2018-м. Завершить работы подрядчик должен 1 сентября 2018 года.

Источник финансирования — краевой бюджет.

Общая протяженность развязки должна составить 2,23 км.

В соответствии с генпланом Красноярска объект является магистральной улицей общегородского значения с регулируемым движением транспорта, пронизывающей два крупных жилых района — Тихие Зори и Юго-Западный — с населением соответственно 21 тыс. и 15 тыс. человек.

Ранее в микрорайоне были зарезервированы земли для строительства подъездного пути.

После строительства подходов к четвертому мосту завершится создание системы, которая обеспечит скоростное внутригородское и межрайонное сообщение с выводом транзитного транспорта за пределы исторического центра города. Также будет обеспечен пропуск транзитных потоков между дорогами М53 «Байкал» и М54 «Енисей», беспрепятственная и безопасная доставка участников и гостей Универсиады на спортивные объекты, расположенные как на правом, так и на левом берегу Красноярска.

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