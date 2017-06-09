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11:47 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Средняя зарплата екатеринбуржцев подобралась к 44 тысячам

Превысив среднюю по стране.

Превысив среднюю по стране.

По итогам 2016 года среднемесячная заработная плата в уральской столице составила 43 910 рублей. Это традиционно превышает средние показатели по России (36 746 рублей) и Свердловской области (36 555 рублей). Такие цифры озвучил начальник департамента экономики горадминистрации Алексей Прядеин в докладе об итогах социально-экономического развития Екатеринбурга в прошлом году.

Высокая зарплата стала одним из свидетельств стабильности экономической ситуации в мегаполисе. Это же подтверждает и состояние рынка труда. На конец 2016 года уровень безработицы составил 0,72%, против 0,83% в 2015-м. Это значительно ниже, чем уровень безработицы по России в целом (1,25%) и Свердловской области (1,38%). На одного зарегистрированного безработного приходится 2,7 вакансии, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе горадминистрации.

Кроме того, более десяти лет в Екатеринбурге стабильно растет численность населения. На начало 2017 года было зарегистрировано более 1 миллиона 488 тысяч жителей. Естественный прирост — 5 861 человек.

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