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11:54 (мск), источник: Коммерсантъ

В мае «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» отключил 78 компаний за долги

«Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» из-за просроченной задолженности организаций за газоснабжение, которая составляет 1,416 млрд рублей отключил в мае 78 компаний-должников, об этом сообщает пресс-служба организации.

Всего с начала года компания отключила 254 организации. По сравнению с прошлым годом долг предприятий увеличился в два раза.

«В текущем году вступили в силу новые правила по ограничению подачи газа. Если предприятие два раза, а не два периода подряд как было ранее, допустит возникновение долга, к нему применяются ограничительные меры. Но наша задача не отключить должника, а собрать деньги», — рассказал заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Павел Бережной, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.

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