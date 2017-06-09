В мае «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» отключил 78 компаний за долги

Всего с начала года компания отключила 254 организации. По сравнению с прошлым годом долг предприятий увеличился в два раза.



«В текущем году вступили в силу новые правила по ограничению подачи газа. Если предприятие два раза, а не два периода подряд как было ранее, допустит возникновение долга, к нему применяются ограничительные меры. Но наша задача не отключить должника, а собрать деньги», — рассказал заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Павел Бережной, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.