Силуанов: Пенсии работающим пенсионерам могут быть проиндексированы не раньше 2020 г

«Думаю, что этот вопрос требует дополнительного обсуждения, думаю, мы могли бы к нему вернуться при подготовке бюджета до 2020 года», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос депутатов о возможности проиндексировать пенсии работающим пенсионерам.

Эти пенсии не индексируются с прошлого года.

«Это была мера антикризисного плана, чтобы с одной стороны добиться оптимизации расходов, с другой стороны — сконцентрироваться на поддержке пенсионеров, которые получают доход только от пенсии», — сказал министр.

«Бюджет на 2017−2019 годы достаточно сложный, адаптационный к новым условиям в экономике. С 2020 года появятся новые возможности увеличивать расходы», — сказал Силуанов.