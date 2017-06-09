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11:48 (мск), источник: ПРАЙМ

Силуанов: Пенсии работающим пенсионерам могут быть проиндексированы не раньше 2020 г

МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ сможет вернуться к вопросу об индексации пенсий работающим пенсионерам только к 2020 году, заявил министр финансов Антон Силуанов, представляя в Госдуме проект поправок к бюджету на 2017 год.

Источник: РИА "Новости"

«Думаю, что этот вопрос требует дополнительного обсуждения, думаю, мы могли бы к нему вернуться при подготовке бюджета до 2020 года», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос депутатов о возможности проиндексировать пенсии работающим пенсионерам.

Эти пенсии не индексируются с прошлого года.

«Это была мера антикризисного плана, чтобы с одной стороны добиться оптимизации расходов, с другой стороны — сконцентрироваться на поддержке пенсионеров, которые получают доход только от пенсии», — сказал министр.

«Бюджет на 2017−2019 годы достаточно сложный, адаптационный к новым условиям в экономике. С 2020 года появятся новые возможности увеличивать расходы», — сказал Силуанов.

Комментарии
1
Павел Батурин
Второй Улюкаев,саботажник на саботажнике,и дергают ниточками Димона с ПУ.
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