Глава ФАС: высокие цены в Крыму — следствие картельных сговоров

По словам главы ФАС, сегодня в мире за ценовой сговор, сговор по разделу рынка грозит суровое наказание — 10 лет тюрьмы. В России также предусмотрена достаточно жесткая ответственность за картельный сговор — 7 лет заключения.

Артемьев также заявил, что ФАС планирует усилить работу с предпринимателями и государственными служащими для улучшения ситуации с ценами в Крыму и Севастополе.

Артемьев также заявил, что ФАС планирует усилить работу с предпринимателями и государственными служащими для улучшения ситуации с ценами в Крыму и Севастополе.

«Нельзя конкурентам договариваться по фиксации цены — это уголовное преступление. Люди еще плохо понимают, какая ответственность здесь должна наступить», — подчеркнул он.

При этом Артемьев подчеркнул, что ФАС будет работать с бизнесом «максимально мягко». «Мы должны работать в интересах граждан, но что касается бизнеса — свой пыл надо умерить, потому что здесь ситуация еще находится в переходном состоянии, несмотря на то, что все законодательные акты РФ вступили в силу. Будем стараться действовать максимально мягко. Вначале предупреждать. Если предприниматель или государственный служащий не поймет, только тогда наступает преследование — вначале административное, потом, если придется, и уголовное», — отметил чиновник.