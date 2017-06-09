Глава ФАС: высокие цены в Крыму — следствие картельных сговоров
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июн — РИА Новости (Крым). Высокие цены на продукты питания и непродовольственные товары являются следствием картельных сговоров игроков рынка.
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июн — РИА Новости (Крым). Высокие цены на продукты питания и непродовольственные товары являются следствием картельных сговоров игроков рынка.
Об этом журналистам в Севастополе заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев.
«Мы считаем, что является (высокие цены в Крыму результатом картельных сговоров) несомненно», — сказал он.
По словам главы ФАС, сегодня в мире за ценовой сговор, сговор по разделу рынка грозит суровое наказание — 10 лет тюрьмы. В России также предусмотрена достаточно жесткая ответственность за картельный сговор — 7 лет заключения.
«Нельзя конкурентам договариваться по фиксации цены — это уголовное преступление. Люди еще плохо понимают, какая ответственность здесь должна наступить», — подчеркнул он.
При этом Артемьев подчеркнул, что ФАС будет работать с бизнесом «максимально мягко». «Мы должны работать в интересах граждан, но что касается бизнеса — свой пыл надо умерить, потому что здесь ситуация еще находится в переходном состоянии, несмотря на то, что все законодательные акты РФ вступили в силу. Будем стараться действовать максимально мягко. Вначале предупреждать. Если предприниматель или государственный служащий не поймет, только тогда наступает преследование — вначале административное, потом, если придется, и уголовное», — отметил чиновник.